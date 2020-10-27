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Вмешательство Будапешта во внутренние дела Украины неприемлемо, считает МИД

21:00, 27 окт 2020
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Будапешт нагло подтвердил прямое вмешательство во внутренние дела Украины и нанес удар усилиям Украины конструктивно решить существующие в украинско-венгерских отношениях проблемы. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины относительно агитации, в частности, главы МИД Петера Сийярто на местных выборах в нашем государстве.

“В день голосования на местных выборах в Украине венгерская сторона прибегла к прямой агитации за партию венгров — Общество венгерской культуры Закарпатья. МИД Украины глубоко расстроен, что таким образом официальный Будапешт нагло подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины и нанес коварный удар последовательным усилиям Украины конструктивно решить существующие в украинско-венгерских отношениях проблемы", - сообщили в МИД.

В министерстве заявили, что констатируют игнорирование Будапештом неоднократных призывов Киева прекратить пренебрегать принципами верховенства права и добрососедских отношений и с уважением относиться к законам Украины.

Дипломаты подчеркнули, что граждане Украины венгерского происхождения являются важной и неотъемлемой частью украинского общества, и имеют все необходимые права и возможности для свободного избрания своих представителей в органы местного самоуправления.

“Неприемлемые подсказки избирателям из Будапешта нарушают законодательство Украины и не оставляют украинской стороне другого выбора как жестко реагировать на такие шаги в соответствии с устоявшейся международной практики и законодательства Украины. Нагнетание венгерской стороной эмоций и провоцирование граждан Украины не уважать Конституцию Украины и ее законы обречены на провал”, - отметили в МИД.

Напомним, ранее сегодня Петер Сиярто призвал венгров, живущих на Закарпатье, поддержать на местных выборах политическую силу КМКС “Партия венгров Украины”.

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Европейский союз не изменит позицию в отношении Киева в связи с конфликтом между Украиной и Венгрией. Такой конфликт в ЕС назвали вопросом двусторонних отношений между странами.

Об этом на брифинге в Брюсселе заявил спикер ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано.

По его словам, единственное, что может сделать Евросоюз, это призвать обе стороны к урегулированию конфликта основываясь на ценностях ЕС и принципах добрососедских отношений.

"Никаких изменений в политике ЕС относительно Украины нет, кто бы что не говорил. У нас есть соглашение об ассоциации, которое является наиболее амбициозным среди всех наших партнеров, и мы, как ЕС, полны решимости продолжать это очень тесное сотрудничество с Украиной, чтобы максимально приблизить ее к ЕС", - сказал Стано.

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