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Культура / Кино

Европа поддерживает украинское кино: два проекта получили почти 400 тыс. евро

18:00, 27 окт 2020
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На 160-ом заседании Совета правления Европейский фонд поддержки совместного кинопроизводства и кинопроката Eurimages, впервые в истории была представлена Украина со своими проектами. Об этом сообщает Национальное представительство Украины в Eurimages в Facebook.

“Два из трех украинских фильмов получили поддержку от Eurimages на общую сумму 395 тысяч евро. В том числе более 250 тысяч евро непосредственно на счета украинских компаний”, — говорится в сообщении.

В представительстве Украины поздравили победителей — команды фильмов "Спас “(режиссер Максим Наконечный, копродукция с Чехией и Хорватией) и “Носорог” (режиссер Олег Сенцов, копродукция с Германией и Польшей).

Режиссер Олег Сенцов в своем Facebook сообщил, что лента “Носорог” получила 270 тыс. евро от фонда Eurimages.

На победу в конкурсе отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба:

“Украина стала членом „Евримаж“. В первый же год членства украинские фильмы получили 395 000 евро финансирования. Это евроинтеграция украинского кинематографа в действии. Рад, что смог помочь. И рад, что у нас есть конкурентное кино”, — отметил дипломат.

Ранее Совет господдержки кинематографии Украины выделил 25 млн грн Олегу Сенцову для завершения съемок его фильма “Носорог”.

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