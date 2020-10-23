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25 октября выборы: сколько всего в Украине избирателей и кто не придет

18:00, 23 окт 2020
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Право голосовать на местных выборах 25 октября смогут более 28 млн граждан Украины. Такие данные представительница Центризбиркома Ирина Ефремова озвучила во время селекторного совещания Министерства внутренних дел.

“На участки уже поступила первая часть избирательной документации — уточненные списки избирателей, по которым состоится голосования 25 октября, а также начато передаче избирательных бюллетеней. Как отметила по этому поводу член ЦИК Ирина Ефремова, согласно этим спискам, всего на местных выборах имеют право проголосовать 28 млн 622 тысяч избирателей”, — говорится в сообщении ЦИК.

Представительница ЦИК добавила, что члены избирательных комиссий должны присутствовать во время всего процесса подсчета голосов, который может длиться несколько дней.

“Иногда этот процесс затягивается на три, четыре, а то и пять дней. Человек иногда ссылается на чрезмерную усталость и позволяет себе недопустимое — оставляет участок и идет отдыхать. Поэтому я вынуждена еще раз подчеркнуть, что ни один член комиссии не может позволить себе нарушать закон и должен сделать все для того, чтобы каждый избиратель мог реализовать свое избирательное право, а по итогам волеизъявления — был на 100% уверен в правильности зачисления преданного голоса”, — сказала Ефремова.

В свою очередь, председатель Нацполиции Игорь Клименко во время совещания добавил, что 21 октября правоохранители начали выполнять меры безопасности, связанные с выборами: 2729 полицейских взяли под стражу 1340 территориальные избирательные комиссии. Также полиция продолжает документировать нарушения избирательного процесса.

“С 5 сентября территориальные органы Нацполиции зарегистрировали 6185 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. По результатам их рассмотрения составлен 1436 протоколов о совершении административных правонарушений и начато 475 уголовных производств”, — сказал он.

На явку людей на местных выборах может повлиять пандемия коронавируса - это главный фактор. Также люди могут не прийти из-за разочарования и плохой погоды. Об этом рассказал политолог Владимир Фесенко.

"Что касается явки на выборах - думаю, будет меньше, чем в 2015 году. Прежде всего в результате эпидемии. Я думаю, что это главный фактор, который будет влиять, особенно в областях, городах и районах, оказавшихся в "красной" зоне. И думаю, что разочарование и тяжесть определения тоже оттолкнет часть избирателей от голосования", - сказал Фесенко.

По его словам, если обычно на местных выборах явка составляет около половины зарегистрированных избирателей, то в этом году она может снизиться до 40%. Также явка будет различаться по регионам и по городам, в сельской местности она будет выше.

"А дальше все зависит от специфики региона, насколько конкретно поработают определенные политические силы на местах. Такая ситуация с явкой. И погода, кстати, может влиять. Если очень плохая погода, то явка может быть меньше. Летом это может быть неявка, потому что много отдыхающих. А осенью, если очень плохая погода, то немного это может уменьшить", - добавил политолог.

По данным исследования, украинцев, готовых принять участие в местных выборах, даже если ситуация с распространением коронавируса ухудшится, стало больше до 51%.

* * *

По состоянию на утро 23 октября ни один избирательный участок не обеспечен приборами температурного скрининга и дезинфекторами. Об этом заявила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова во время брифинга.

“На сегодня еще ни один участок не обеспечен скринингом и дезинфицирующими растворами, чтобы человек мог воспользоваться, обработать себе руки”, — рассказала Денисова.

По ее словам, во время мониторинга 25 октября Офис омбудсмена мониторить соблюдение карантинных мероприятий.

Напомним, Людмила Денисова заявила, что в Украине только 1% избирательных участков обеспечивают доступность для реализации избирательных прав лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения.

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