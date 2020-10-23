Что снимут в 2021 году за деньги государства и почему возмущаются киносоюзы

Госкино объявило результаты отбора: в этом году финансирование от государства получат 72 ленты на 1,5 млрд грн, однако далеко не все участники остались довольны решением. Часть киносоюзов уже заявила, что готовит обращения и будет требовать пересмотра или отмены результатов конкурса, говорится в сюжете ТСН.

Одновременно и победил, и проиграл. Так о 14-м питчинге Госкино говорит режиссер Любомир Левицкий. Государственное финансирование в 5 млн получит лента "Скажене весілля-3". Это один из немногих фильмов, который ранее возвращал Госкино вложенные в него деньги.

С другой стороны, эксперты не поддержали другой проект Левицкого — супергеройское кино "Капитан Украина".

"Мне очень хотелось, чтобы это кино получилось с государственным гербом на начальных титрах. Потому что оно имеет очень серьезную социальную миссию. Оно имеет невероятно мощный коммерческий потенциал", — говорит кинорежиссер Любомир Левицкий.

Результатами питчинга довольны остались не все. В соцсетях один за другим стали появляться посты-возмущения.

"Мой кинопроект занял 2-е место по баллам. Однако в этой категории победителями стали четыре картины, которые заняли 1, 5-е, 7-е и даже 12-е места", — отметила Юлия Мироненко.

"Сейчас будет много вопросов о включении ручного режима. Но разве так можно, без объяснений выбросить решением Совета проект с 42,71 балла по результатам второго тура?", — отмечает Дмитрий Суханов.

Были и довольные:

"Я выражаю глубокую благодарность всем людям, с которыми мы идем по этой дороге, партнерам, экспертам, Госкино, Украинскому культурному фонду", — отметил Александр Омельянов.

Государственный совет по поддержке кинематографии результаты отбора объяснял онлайн. Говорят, немало фильмов получили от экспертов высокие баллы. А денег на все у государства не хватило бы. Поэтому пришлось несколько изменить методику.

"Принято такое компромиссное решение — поддержать как можно больше проектов различных компаний. Не более двух проектов для одной компании (или продюсера) и не более одного проекта на режиссера".

Другой критерий отбора — максимальный бюджет лент. Для широкой зрительской аудитории это 25 млн гривен. Для авторского кино и копродукции — 20 млн грн.

В результате — 1,5 млрд грн государственного финансирования распределят между 72 кинопроектами по 10 направлениям.В двух категориях — среди которых полнометражные мультфильмы и детские ленты — победителей вообще не назвали.

А вот так выглядит пятерка продюсеров, чьим компаниям государство даст на кино больше всего:Владимир Яценко, Анна Соболевская — 54 млн 439 тыс. 162 грн.

Александр Омельянов — 52 млн 991 тыс. 70 грн.

Юрий Минзянов — 49 млн 270 тыс. грн.

Артем Колюбаев — 45 млн 515 тыс. 473 грн.

Юрий Карновский — 30 млн грн.Зато часть киносоюзов уже заявила: будет готовит обращения и требовать пересмотра или отмены результатов конкурса.

"Правила объявляются до начала конкурса. Знание этих правил дает нам, продюсерам и авторам, возможность принять участие в конкурсе, планировать и количество проектов для представления, и сметы. И, что крайне важно, не травмировать авторские группы надеждой на запуск их фильмов", — отметил Игорь Савиченко.

"Это решение отрицает состязательность, дискредитирует конкурсную систему. Ограничение бюджетов на кинопроизводство вместо, например, пропорционального уменьшения смет всех проектов-победителей, ставит участников в неравные условия", — сказал Иван Козленко.