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Самым древним мячам в Евразии - 3200 лет, играли ими китайцы

14:00, 23 окт 2020
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Ученые из Швейцарии, Китая и Германии провели радиоуглеродное датирование трех кожаных мячей, которые нашли в Турфанской долине в Китае, и выяснили, что их изготовили в ХІІ-Х веках до нашей эры. Ранее самый древний известный мяч из Евразии относился к 200 до нашей эры, сообщает N+1.

Самый древний мяч в мире был найден в Африке, могиле ребенка, которого захоронили в Древнем Египте 4,5 тысячи лет назад. Известна также египетская роспись, сделанная во втором тысячелетии до нашей эры, на которой была изображена игра с мячом. Примерно с 1700 года до нашей эры с мячом играли в Центральной Америке.

Первые упоминания об игре с мячом в Европе можно найти только в «Одиссее» Гомера, где мяч бросают друг другу Навсикая и ее служанки. При этом ни изображений игры в мяч, ни находок самих мячей в Евразии нет даже для гомеровского времени. Первые изображения игры в мяч античной эпохи относятся к рубежу VI–V веков до нашей эры, а самый древний мяч на континенте найден в Китае и датируется примерно 200 годом до нашей эры.

Вместе с тем, археологи нашли три кожаных мяча с нанесенными красной краской крестами в могилах древнего кладбища Яньхай в Китае. В ходе нового исследования ученые решили уточнить возраст этих мячей и с помощью других археологических находок разобраться, для чего эти мячи использовались.

Исследователи провели ряд радиоуглеродных анализов кожи и нитей из штанов, найденных в одном из захоронений, и выяснили, что могилы относятся к периоду между началом XII и концом X веков до нашей эры. Соответственно, было установлено, что найденные мячи — древнейшие в Евразии.

В некоторых других захоронениях ученые нашли палки, похожие на те, которые на некоторых древнекитайских рисунках держат игроки в мяч, но все эти находки относятся к гораздо более позднему времени. Поэтому, по мнению исследователей, доказать связь мячей и этих палок невозможно.

Косвенным доказательством того, что мяч использовался именно для игры, служат изображения на стенах гробниц, построенных уже в VIII веке нашей эры: на них видно всадников, играющих в мяч, а на мяче четко виден крест, такой же, как и на мячах из могил в Яньхае.

По словам ученых, появление мячей в этих местах совпадает по времени с освоением верховой езды в регионе. В захоронениях вместе с мячами находят остатки упряжи и рукоятки кнутов.

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