COVID-19 плюс ОРВИ: антирекорды, 120-тилетний пациент и волна суицидов

За три недели в Украине ОРВИ заболело 440 071 человек. За прошедшую неделю - 145 165. Также зарегистрировано уже 322 тыс. случаев COVID-19, а за сутки новый антирекорд - 7 053 случаев.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

“В течение отчетной недели ОРВИ заболело 145 165 человек, из них 41,5% — дети в возрасте до 17 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 382,1 на 100 000 населения, что на 20,9% меньше эпидемического порога по Украине”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что в большинстве регионов Украины активность гриппа и ОРВИ была на неэпидемическом уровне, за исключением Донецкой области, где зарегистрировано средний уровень превышения эпидемического порога (на 41,9%) и Сумской — с низким уровнем превышения эпидемического порога (на 8,6%).

Также сообщается, что за неделю против гриппа привито 2074 человека.

Напомним, в течение недели с 5 по 11 октября ОРВИ в Украине заболели 159 561 человек, циркуляции гриппа не зарегистрировано.

С 28 сентября по 4 октября ОРВИ заболело 135 345 человек, из них 52,6% — дети в возрасте до 17 лет.

Каковы "взаимоотношения" COVIDа и ОРВИ - данных пока нет.

* * *

В Украине на 8:40 22 октября зафиксировано уже 322 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - новый антирекорд в более 7 тысяч. Об этом сообщает Главный ситуационный центр Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Так, из 322 879 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 7 053 инфицированных, что является новым антирекордом.

Вследствие болезни в целом в стране на сегодня умерли 6 043 человек, из них за сутки - 116.

Выздоровели от болезни уже 134 898 человек, из них за сутки - 2 679.

Активных больных на сегодня 181 938, прирост за сутки - 4 258.

Добавим, предыдущий антирекорд по приросту случаев за сутки Украина "поставила" только накануне, 21 октября - более 6,7 тысячи. Ранее то, что прирост новых больных за сутки превысит 5 тысяч, прогнозировали в Минздраве, указывая на необходимость соблюдать карантинные ограничения.

* * *

В Украине COVID-19 заболело уже 18 человек, возраст которых более 100 лет. Самому старшему из них - 120 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения по данным Центра общественного здоровья.

"У нас за все время пандемии было 18 больных в возрасте от 100 лет. 11 мужчин и 7 женщин. Из этих 18-и умерло только два человека за все время. И им было по 102 года. Остальные у нас были живы-здоровы, выписались. Самый старший пациент - 120 лет, жив", - сообщили в пресс-службе.

Также в пресс-службе отметили, что они не могут разглашать информацию, где живет самый старший пациент, поскольку она является конфиденциальной.

Напомним, за время пандемии в Украине на COVID-19 заболело более 77 тыс. человек из "группы риска".

Также напомним, накануне выборов врачи призывают пожилых людей поберечься от COVID-19.

В НСЗУ сообщили, что чаще всего от COVID-19 умирают люди в возрасте 60-69 лет (30%).

* * *

COVID-19, по свидетельствам медиков, может вызывать суицидальные настроения, и именно поэтому наблюдается волна самоубийств на фоне коронавируса, пишут в OBOZREVATEL.

Медики говорят, что коронавирусная инфекция поражает в том числе и сосуды центральной нервной системы человека. В результате у вполне психически здоровых людей появляются суицидальные мысли.

"Могли бы скоро выписать"

В больнице №8, что на Оболони в Киеве, из палаты на 4 этаже выбросился 68-летний киевлянин. Врачи подтвердили, что лечился он от коронавируса.

"Его состояние не было критическим. Мужчина получал у нас лечение, лежал в палате с еще одним пациентом. Дней через 5-6 его бы мы уже выписали. Но примерно в 9:30 часов 20 октября он взял и выпрыгнул с 4 этажа. Спасти его не смогли. Сейчас в причинах разбирается полиция", – сказал заместитель главного врача больницы Богдан Ленень.

А ранним утром 19 октября из окна Александровской больницы в столице выбросилась 60-летняя женщина. Это произошло в 4 часа утра, а в 7 часов пациентка скончалась в реанимации. Она также была инфицирована коронавирусом.

Месяцем раньше трагедия произошла в Киевской больнице №4, которая является опорной для лечения COVID-19. Там с разницей в один день из окна центрального корпуса выбросились двое мужчин 68 и 43 лет, которые лечились от коронавируса. Их спасти не удалось.

Самоубийства были и раньше

В Харькове в сентябре из окна собственной квартиры выпал известный детский доктор.

Он был успешным врачом, имел свою клинику, планировал открыть еще одну. У мужчины была прекрасная семья. Незадолго до смерти он перенес коронавирусную инфекцию, она проходила у него в средней тяжести, некоторое время он провел в реанимации.

Никто из друзей не смог объяснить причину его поступка.

У нас пациенты хотят таблеток наглотаться

Профессор, заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Харьковской медакадемии последипломного образования Владимир Корсунов говорит, что COVID-19 может стать причиной самоубийства у вполне здоровых людей.

И таких случаев достаточно в мире.

Никто не знает как бороться с самоубийствами у больных COVID-19

"Коронавирусная инфекция вызывает поражение всех органов. Потому что основной элемент агрессии – внутренняя выстилка сосудов. Это называется эндотелии. Сосуды у нас есть везде. В голове, мозгу, легких, сердце, почках, печени, желудочно-кишечном тракте. Сам по себе вирус их не поражает. Но он вызывает реакцию иммунной системы у пациентов, у которых организм не может локализовать вирус в носоглотке", – рассказывает Корсунов.

В результате возникает тяжелое течение болезни, связанное с развитием так называемого цитокинового шторма. Этот шторм приводит к воспалению внутри сосудов, и повышенному тромбообразованию.

По словам профессора, поэтому в конечном итоге мелкие сосуды могут поражаться при воспалительной реакции в любом органе, и вызывать дисфункцию.

"Любой без исключения орган может быть поврежден и его функция нарушится. В зависимости от того, какие участки органов поражаются, могут возникать те или иные проявления болезни. От нарушения сознания, возбуждения, агрессии, страха смерти – до суицидальных попыток. Называется это ковидная энцефалопатия. Очень обобщающий термин, который включает в себя массу состояний, которые связаны с нарушением в центральной нервной системы головного мозга. Еще раз повторяю, от нарушения сознания, возбуждения, комы, инсультов до различных других ситуаций, включая суицидальные мысли или действия", – поясняет механизм болезни профессор Корсунов.

Он отмечает, что и у ковидных пациентов больницы, где он работает, также периодически возникают суицидальные действия. "То они в окно пытаются выброситься, то таблеток напиться. Это происходит по всему миру. Никто не знает, как с этим бороться, решение не принято. Должно быть более качественное наблюдение за пациентами, которое в нашей стране невозможно. Возможно, нужно ставить решетки на окна, привлекать к лечению психиатров, которые у нас далеки от инфекционных больных. Также задействовать антидепрессанты. Хотя и они не всем помогают", – говорит Корсунов.

Последствия сохранятся несколько месяцев

В мировых медицинских изданиях уже активно обсуждается тема роста количества суицидов среди тех, кто болен коронавирусом.

Международный медицинский журнал (издает Оксфордский университет) опубликовал статью "Влияние пандемии СOVID-19 на уровень самоубийств".

У тех, кто перенес COVID-19, могут развиться тяжелые болезни

По данным исследований, существуют доказательства того, что пандемия коронавируса имеет глубокие психологические и социальные последствия и сохранятся они, вероятнее всего, ближайшие месяцы, а то и годы. СOVID-19 связан с тревогой, страхом заражения, депрессией и бессонницей как среди обычных людей, так и среди медиков.

Также повышенный риск суицида имеют выжившие после этой болезни. Особенно те, кто перенес ее тяжело. Стресс от известия о диагнозе СOVID-19, страх заразить других, госпитализация, симптомы, пребывание в реанимации, а также возможные экономические трудности и потеря дохода могут привести к развитию депрессии.

У пациентов, переболевших СOVID-19, резко возрастают шансы на развитие болезни Альцгеймера и Паркинсона, а также шизофрению. Таковы результаты исследования группы бразильских ученых, которые были опубликованы для обсуждения в электронной научной библиотеке medRxiv.

По мнению исследователей, коронавирус вызывает гибель нейронов в коре головного мозга. Причем даже у тех, кто перенес болезнь легко и даже бессимптомно.

Причиной смерти нейронов является низкий уровень насыщения крови кислородом, что вредит мозгу.

На самом же деле, атрофия некоторых областей головного мозга — прямой путь к опасным заболеваниям. Таким, как болезнь Альцгеймера, Паркинсона и даже шизофрения.

* * *

В общем: не пренебрегайте правилами защиты! Берегите себя и близких!

InfoKava по материалам СМИ