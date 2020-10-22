Сафари на Донбасс: у "слуг народа" на седьмой год войны открылись глаза?

Утром 21 октября более ста депутатов от "Слуги народа" в сопровождении журналистов отправились с двухдневной рабочей поездкой на Донбасс. Они ночевали там в землянках и бункерах, общались с военными и с мирными жителями. В результате некоторые признались, мол, у них "открылись глаза" на то, что происходит на передовой.

Все услышанное и свои наблюдения "слуги" хотят реализовать в законодательных инициативах.

Подробностями о первых сутках пребывания на передовой поделился глава фракции "СН" Давид Арахамия.

Так, по словам "слуги", изначально им была поставлена задача, чтобы не было никаких привилегий и нардепы могли ощутить полноту тех атмосферы и реалий, с которыми сталкиваются военные на линии фронта.

"Общее впечатление: конечно, многим открылись глаза на то, как это происходит. Мы обсуждали в том числе и мирные инициативы. Разная реакция у военных и местных жителей", – признался нардеп.

Он отметил, что в результате "слуги" записали большой перечень того, что нужно военнослужащим, а также системных изменений, которые необходимо делать в армии, а также подтвердил, что многие "слуги", которые ни разу не были на Донбассе, находятся под сильным эмоциональным впечатлением от поездки.

"Ну, вот, например, полуразрушенныи? дом. Одна часть разрушена, а та, что уцелела, – там люди живут. Представляете себе какие такие условия, а плюс зима идет. С людьми тоже пообщались, конечно, все по-разному реагировали. Понятно, что гражданские, которые жили под обстрелами, хотят мира, лишь бы не стреляли", – добавил он.

В Константиновке на Донетчине ветераны АТО высказали претензии главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии, который ранее заявлял о необходимости сократить армию.

"Как тебе в голову пришла такая мысль? Ты закидываешь в общество такой посыл, что мы будем обсуждать сокращение армии", – сказал ветеран.

На что Арахамия ответил, что поддержал тогда эксперта, который выступил за сокращение соотношения небоевого состава к боевому.

"Я из комитета нацбезопасности и обороны, мы распределяем бюджет. 90% – это просто зарплаты и 10% на новое вооружение. Ты же прекрасно понимаешь, что без нового вооружения армия более боеспособной не станет. И для этого надо большую часть увеличивать на вооружение", – пояснил он.

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко заявил, что, сидя в Киеве, сложно понять проблемы "изнасилованного войной Донбасса".

По его словам, депутатский корпус очень слабо понимает, что происходит на линии фронта. Он хотел поехать вместе с коллегами, но не смог из-за коронавируса. Тищенко пообещал отправиться на Донбасс после выздоровления в частном порядке.

Некоторые из депутатов похвастались, что их одели в военную форму с именными нашивками. Другие делали селфи на фоне военной техники. Снимки вызвали очень острую реакцию в сети.

Ветеран АТО и волонтер Маруся Зверобой отметила, что за все время войны на Донбассе ни один из волонтеров не позволял себе носить форму военнослужащего.

"Потому что это смелость – пойти на службу в армию. А тут, сцикопехотная сотня уклонистов-нардепов… решила, что это карнавальный костюм. И собралась видосиков на передовой поснимать", – написала она.

Также возмущен политтехнолог Тарас Березовец. "Еще один 26-летний недоросль из "Слуги народа" думает, что поездка на фронт – это селфи-сессия", – подчеркнул он.

В свою очередь народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Фриз напомнила, что ни она, ни ее коллеги никогда не переодевались в военную форму во время поездок на Донбасс.

"Потому что имели уважение к нашим защитникам и знали нормы действующего законодательства", – написала она, добавив, что это является нарушением статьи о незаконном ношении военной формы со знаками различия военнослужащих.

"Есть мерзость, гнусность и скотство, а есть политический туризм в ООС. Надеть камуфляж, сделать селфи и поесть борща", – написала она.

Волонтер Екатерина Бережная в свою очередь задалась вопросом: как проведут подготовку формы по бумагам.

"Так себе экспромт, что патчи успели отшить. 120 комплектов зимней формы. Интересно, как это проведут по бумагам, потому что это нецелевое использование ресурсов МО. Но и это не главное. Нах**н это г**но в окопах?" – отметила она.

После поездки все услышанное нардепы планируют свести в один документ и уже на комитете нацбезопасности и обороны в Раде реализовывать это "в виде конкретных законодательных инициатив".

Позже нардепы вновь собрались в Константиновке, чтобы возвращаться в Киев. По результатам поездки они анонсировали итоговый пресс-брифинг с Давидом Арахамией и руководителями комитетов, которые были на Донбассе.

"Пока даты брифинга нет, но думаю, что он будет уже после выборов, так как делать его в субботу или воскресенье – точно не стоит. Будет восприниматься как пиар", – подчеркнул источник.

Стоит также отметить, что в поездке принимали участие представители блогера Анатолия Шария, известного своими антиукраинскими настроениями.

А один из ветеранов пошутил о народных депутатах: им пожелали вернуться живыми – как обычно говорят о военных, которые едут в ООС...

InfoKava по материалам СМИ