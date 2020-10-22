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Письмо на передовую: пенсионер написал воину на Донбасс и всех растрогал

21:56, 22 окт 2020
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В сети опубликовали фото трогательного письма пенсионера к воину, который нес службу в зоне боевых действий на Донбассе. Фотографию выложил на личной странице в Facebook пресс-офицер бригады быстрого реагирования НГУ Харитон Старский. Он уточнил, что письмо было найдено в кармане куртки, которую дедушка решил передать волонтерами для нужд защитников.
"Когда нападает депрессуха, вот такие вещи не дают потерять боевой дух. По легенде, в первые годы войны люди собирали бойцам гуманитарку, и один солдат нашел в кармане гражданской куртки вот эту записку, полную родительского тепла. У нас все получится, если мы будем искренне болеть друг за друга и помнить, что мы, украинцы – большая семья", – написал Старский.

Ниже приводим полный текст письма без изменений:

"Сынок! Может, эта куртка и не совсем военная, но теплая. Может, сверху наденешь камуфляжку, и так будет теплее. Или хотя бы укроешься, или подстелишь где-то в окопе – и то будет какая-то польза. Молю, чтобы ты был здоровым. Пусть тебя пули и осколки минуют. Возвращайся живым. Горжусь, что ты защищаешь Украину и нас. Дед Николай Доренко".

В комментариях украинцы выразили восторг такой искренней поддержкой воинов со стороны дедушки и отметили, что история об этом письме действительно была в первые годы российско-украинской войны.

"До слез... Спасибо каждому из вас", "Ох, насмотрелись мы такого в 14-15-м. Очень трогательно", "Вместе мы сила, и только вместе все преодолеем", "Это не легенда, а правда. Батальон "Горынь", "Да, этот дедушка реальный, и история правдивая. Свою теплую куртку он принес в волонтерскую палатку, которая семь месяцев стояла на одной из центральных площадей Кропивницкого (тогда Кировограда)", – отметили патриоты.

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