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Тестирование и лечение от коронавируса станет бесплатным

18:00, 20 окт 2020
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Сегодня ВР приняла постановление о мерах противодействия распространению COVID-19, которое предусматривает следующее:

▪️ организацию Нацштаба противодействия биологическим угрозам во главе с Зеленским;
▪️ введение в действие горячей телефонной линии для информационной поддержки населения;
▪️ бесплатная диагностика и тестирование на коронавирус;
▪️ обеспечение больных с Covid-19 бесплатными лекарствами для амбулаторного лечения;
▪️ возобновление в регионах системы мобильных бригад скорой помощи для перевозки больных;
▪️ возрождение системы противоэпидемической защиты и развития сети инфекционных больниц;
▪️ обеспечение врачей, лечащих больных COVID-19, необходимыми средствами защиты, а также страховкой в 150-кратном размере прожиточного минимума.

Сегодня министр здравоохранения Степанов сообщил, что жесткий карантин введут, если в сутки будет более 11 тысяч заболевших

Кроме этого, появились 4 уровня развития пандемии в Украине:

1. 5-7 тысяч зараженных - система здравоохранения справляется и работает в штатном режиме. Этот уровень действует сейчас.

2. 8-10 тыс. зараженных, заполненность коек 70% - начнут работать полевые госпитали.

3. 11-15 тыс. заболевших ежесуточно, заполненность коек 85% - вводится жесткий карантин, мобилизация всех медицинских работников.

4. 20 тыс. и более инфицированных каждый день. На этом уровне ресурсов МОЗ будет не хватать, начнется сортировка больных, т.е. кому-то медпомощь будет оказываться в последнюю очередь.

InfoKava по материалам СМИ

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