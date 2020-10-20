Тестирование и лечение от коронавируса станет бесплатным

Сегодня ВР приняла постановление о мерах противодействия распространению COVID-19, которое предусматривает следующее:

▪️ организацию Нацштаба противодействия биологическим угрозам во главе с Зеленским;

▪️ введение в действие горячей телефонной линии для информационной поддержки населения;

▪️ бесплатная диагностика и тестирование на коронавирус;

▪️ обеспечение больных с Covid-19 бесплатными лекарствами для амбулаторного лечения;

▪️ возобновление в регионах системы мобильных бригад скорой помощи для перевозки больных;

▪️ возрождение системы противоэпидемической защиты и развития сети инфекционных больниц;

▪️ обеспечение врачей, лечащих больных COVID-19, необходимыми средствами защиты, а также страховкой в 150-кратном размере прожиточного минимума.

Сегодня министр здравоохранения Степанов сообщил, что жесткий карантин введут, если в сутки будет более 11 тысяч заболевших

Кроме этого, появились 4 уровня развития пандемии в Украине:

1. 5-7 тысяч зараженных - система здравоохранения справляется и работает в штатном режиме. Этот уровень действует сейчас.

2. 8-10 тыс. зараженных, заполненность коек 70% - начнут работать полевые госпитали.

3. 11-15 тыс. заболевших ежесуточно, заполненность коек 85% - вводится жесткий карантин, мобилизация всех медицинских работников.

4. 20 тыс. и более инфицированных каждый день. На этом уровне ресурсов МОЗ будет не хватать, начнется сортировка больных, т.е. кому-то медпомощь будет оказываться в последнюю очередь.

InfoKava по материалам СМИ



