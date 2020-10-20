Если ОРДЛО будет деоккупировано: как будет проходить реинтеграция

Главный сигнал украинскому законодательству о переходном периоде и переходном правосудии заключается в том, что люди, которые сегодня находятся на временно оккупированных территориях, являются заложниками оккупационного режима. Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время дискуссии "Russia's War in Donbas: Ripe for a Resolution?", передает УНН.

"Правовой блок, над которым мы сегодня работаем - это создание концепции переходного периода, которая включает в себя вопросы переходного правосудия. Это очень важный момент, о нем всегда говорят такие площадки как ООН", - сказал Резников.

По его словам, на сегодня его Министерство серьезно этим занимается и надеется, что внесет в парламент законопроект, который будет говорить о том, что такое переходный период, какие у него дефиниции, какая должна быть ответственность, какая должна быть амнистия, кто может быть привлечен к ответственности, а кто может быть освобожден от этой ответственности.

"Главный сигнал этого законодательства о переходном периоде и переходном правосудии в том, что люди, которые сегодня находятся на временно оккупированных территориях, являются заложниками оккупационного режима, который обеспечивается Российской Федерацией, им не нужно бояться собственной страны. Им нужно просто набраться терпения, даже несмотря на наличие "стокгольмского" синдрома зависимости от террористов, которые держат их в заложниках. Нести ответственность будут те, кто с оружием в руках создает военные преступления, преступления против человечества", - добавил вице-премьер.

Напомним, ранее в Офисе Генпрокурора обсудили переходное правосудия для оккупированных Донбасса и Крыма.

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Украинцы, которые сегодня проживают на оккупированном Донбассе, ассоциируют себя с российской национальностью и имеют российское гражданство, будут иметь право после деоккупации оставаться на этих территориях в статусе иностранцев. Об этом сказал вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью каналу N1.

"Украинцы, которые сегодня проживают на оккупированном Донбассе, которые ассоциируют себя с российской национальностью, имеют российское гражданство, получили паспорта - они будут иметь право свободного выбора: они хотят оставаться жить (там) дальше, тогда они будут иметь статус иностранца, проживающего в Украине, или они захотят переехать - абсолютно свободно, как поступила Хорватия, которая дала возможность принимать решения людям свободно и защищает права национальных меньшинств. Аналогичный подход мы используем в Украине", - заявил вице-премьер.

В то же время, по его словам, внутренне перемещенные лица так же будут иметь право вернуться обратно.

Напомним, Резников после визита в Хорватию заявил, что возвращается в Украину с идеей о том, чтобы уже начать подготовку представителей местной власти на Донбассе, которые будут работать там после деоккупации.



