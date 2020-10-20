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Общество / Криминал

Наркотрафик. С начала года в Украине изъяли более 5 тонн наркотиков

16:00, 20 окт 2020
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С начала этого года сотрудниками полиции было изъято более 5,4 т наркотиков и более 4,6 т прекурсоров. Об этом сообщили в Департаменте по борьбе с наркопреступностью Национальной полиции Украины.

"В течение 9-ти месяцев 2020 года органами и подразделениями Национальной полиции из незаконного оборота изъято более 5,4 т наркотических средств и психотропных веществ и более 4,6 т прекурсоров для изготовления наркотических средств и психотропных веществ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в разрезе видов наибольшее количество изъятых наркотических средств составляют: каннабис - 1,5 т, синтетические соли - 115,1 кг, метадон - 87,6 кг, амфетамин - 75,2 кг, маковая солома - 41,5 кг, метамфетамин - 28 кг, кокаин - 1,6 кг, экстази - 100 тыс. штук, марки ЛСД - 101 тыс. штук.

Так, за аналогичный период прошлого года было изъято 5,4 т наркотических средств и психотропных веществ и 120 кг прекурсоров для изготовления наркотических средств и психотропных веществ.

Сообщается, что в прошлом году наибольшее количество среди изъятых наркотических средств составляли: маковая соломка - 2,9 т, героин - 925,2 кг, каннабис - 784,4 кг, кокаин - 657,4 кг, метадон - 31,6 кг, амфетамин - 27,1 кг, метамфетамин - 8,6 кг, опий - 8 кг.

Напомним, с начала 2020 года в Украине пограничники обнаружили около 379 кг наркотиков.


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