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Ядерная гонка. Трамп: США модернизировали ядерное оружие до недостижимого уровня

15:00, 20 окт 2020
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Президент США Дональд Трамп утверждает, что Соединенные Штаты модернизировали свое ядерное оружие до недостижимого уровня. Об этом он сказал, выступая в понедельник перед сторонниками в штате Аризона, передает УНН.

“Мы вложили 2,5 триллионов долларов в развитие вооруженных сил, у нас самая лучшая техника по сравнению с другими странами мира, — начал Трамп. “Мы обновили наше ядерное (оружие) до такого уровня, которого (никто) даже близко еще не достигал ... Мы располагаем новыми ракетами, снарядами, кораблями, танками. У нас невероятные истребители F-35, новые танкеры ... У нас есть все, — продолжил он. — 2,5 трлн долларов — все сделано в США. Нам завидует Россия, Китай, ни у кого нет такой техники, тем более гиперзвуковых ракет”.

По словам главы Белого дома, американские гиперзвуковые ракеты “в семь раз быстрее” своих аналогов. “У нас лучшие гиперзвуковые ракеты в мире. Они (Россия и Китай) украли наши планы из администрации (Барака) Обамы”, — считает он.

Ранее Трамп уже обвинял Россию в создании гиперзвукового оружия на основе похищенных в США данных. После этого, президент России Владимир Путин ответил на обвинения президента США.

В середине мая президент США заявлял, что Вашингтон разрабатывает “супер-пупер-ракету”. По его утверждениям, эта ракета будет “самой быстрой в мире”. Трамп тогда не привел подробностей.


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