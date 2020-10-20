Строятся две государственные военно-морские базы для защиты Черноморского региона

В Украине начали строить две государственные украинские военно-морские базы для защиты Черноморского региона. Об этом заявил во время выступления в парламенте Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

"Мы начинаем строить две государственные украинские военно-морские базы для защиты Черноморского региона", - сказал Зеленский.

Также он отметил, что идет подготовка к испытаниям десантных катеров "Кентавр", принята на вооружение противокорабельная крилатая ракета "Нептун".

Напомним, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина стремится к более широкому участию в формировании безопасности Черноморского региона и работает над восстановлением украинского флота, инвестирует в усиление его возможностей и мощности.



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Намерение Украины создать две военно-морские базы для защиты Черноморского региона “может негативно сказаться на атмосфере стабильности в данном регионе”. Такое мнение выразил в беседе с журналистами во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

“Безусловно, с учетом всех имеющихся реалий это может иметь достаточно негативные последствия в целом для атмосферы стабильности в Черноморском регионе. Потенциально такая опасность существует”, — сказал представитель Кремля.

При этом он отметил, что заявление Президента Украины нужно проанализировать. Как пояснил Песков, в выступлении Зеленского не уточнялось, о чьих именно базах в Украине идет речь, а они могут быть “самые разнообразные”.

“Не имея информации, мы пока не можем ничего четко говорить, — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ. — Мы не понимаем, о каких базах могла бы идти речь, мы сможем это проанализировать, когда будет вся полнота информации”.



