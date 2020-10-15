Указ Зеленского о передаче сельхоз-земель громадам раскритиковали эксперты

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о передаче сельскохозяйственных земель в коммунальную собственность общин. Об этом он сказал 15 октября на брифинге во время рабочей поездки в Чернигов, сообщает Офис Президента.

"Есть ключевой момент, без которого децентрализация не может быть в Украине завершена. Это передача земель непосредственно общинам. Сегодня этот важный шаг будет сделан. Сегодня я подписываю указ о мероприятиях по передаче земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность. И если вы не против, я сейчас подпишу этот указ... Я всех поздравляю, 26 октября 2020 года все новосозданные общины должны получить земли в коммунальную собственность и смогут использовать средства от землепользования для развития и для благосостояния своих общин. Мы возвращаем земли людям. Из центра на места", - отметил Владимир Зеленский, подписав указ.

По его словам, законодательство запрещает продажу земель коммунальной собственности, а это значит, что следующие поколения украинцев будут оставаться хозяевами своей земли.

"В целом местное самоуправление получит в собственность более 2 млн га земли. Это действительно исторический день", - добавил Президент.

Он также отметил, что его команда обещала дать украинцам реальное право собственности на свою землю, "и мы это сделали".

"Мы сделали реформу именно для украинцев, именно для наших людей, зная, чего они хотят, чего боятся и какие решения предлагают. На основе этого 31 марта был принят Закон "Об обращении сельскохозяйственных земель". Право покупки получают только украинцы, ограничения максимальной площади в собственности одного лица и льготные условия украинским фермерам. 6 мая я подписал Закон "О Национальной инфраструктуре геопространственных данных", что наведет порядок во всех реестрах природных ресурсов Украины", - сказал Президент.

Он добавил, что 22 июля был подписан закон о пространственном планировании общин, что важно для децентрализации.

Также напомним, что 31 марта на внеочередном заседании ВР был принят Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" - о рынке земли. 28 апреля Президент Украины подписал документ.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко рассказал детали передачи сельскохозяйственных земель в коммунальную собственность общин, в частности, что фермеры будут иметь льготные условия доступа к рынку, а передача земель позволит общинам планировать бюджетные поступления от землепользования. Об этом он сказал во время брифинга в Чернигове.

"Мне очень приятно участвовать в этом без преувеличения историческом событии, которое станет символическим стартом передачи земель гражданам. Как только что подписал Президент указ, 26 октября текущего года все новосозданные общины без исключения получат землю в коммунальную собственность и станут настоящими хозяевами в своих общинах с возможностью планировать бюджетные поступления от землепользования и эффективное их использование для повышения благосостояния своих жителей в общинах. В результате передачи земельных участков органы местного самоуправления получат более 2 млн га земель, из которых 1 млн га - свободных земель", - сказал Игорь Петрашко.

Он отметил, что уверен, что именно люди на местах лучше знают, как эффективно использовать земельный ресурс и наполнять местные бюджеты, а также развивать регион и создавать новые стандарты жизни.

"Мы приветствуем также историческое решение о принятии земельной реформы, как Министерство экономики, которое активно участвовало, принятие соответствующего законопроекта и реализацию соответствующих сопроводительных шагов. Без сомнения, эпопея с 1991 года по земельной реформе была в этом году завершена. И граждане, украинцы, получили возможность пользоваться и распоряжаться свободно своей землей... Также очень важно, что украинские фермеры, которые уже работают на земле, имеют льготные условия доступа к рынку. Фермеры могут выкупить земельные участки, предоставленные им в постоянное пользование или пожизненное наследование, владения. Или могут быть переоформлены в аренду с рассрочкой платежей на 10 лет", - добавил министр.

По его словам, Минэкономики работает над созданием системы мониторинга земельных отношений для систематизации обобщения информации по владению, пользованию и распоряжению земельными участками.

"Которая отобразит состояние и тенденции размера (развития - ред.) земельных отношений, создаст открытый информационный источник для граждан, что всегда было сложностью и создавало проблематику в общении. Позволит обеспечить органы исполнительной власти и местного самоуправления соответствующими информационно-аналитическими материалами по развитию земельных отношений", - сказал Петрашко.

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Эксперты видят в передаче земель общинам ряд крупных проблем.

Позитивное решение для ОТО

Эксперт "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ) Эллина Юрченко называет такое решение президента позитивным для сформированных в 2020 году ОТО, которые получат госземли в коммунальную собственность.

"ОТО, которые были сформированы ранее, получили больше 1,7 млн га в коммунальную собственность на протяжении 2018-2019 гг, согласно распоряжений предыдущего правительства. За эти два года они уже понемногу приводят в порядок землепользование на их территории, – напоминает эксперт УКАБ. – Однако Указом и другими соответствующими актами, скорее всего, будут переданы только сформированные и внесенные в Госгеокадастр участки. Кроме них есть еще довольно много неинвентаризированных земель – и их так просто передать не получиться. Для этого нужно принять соответствующие законы".

В частности, отмечает Эллина Юрченко, речь идет о законопроекте №2194 – очень объемном и крайне важном.

"Более года он тщательно рассматривался и согласовывался в парламенте и предусматривает передачу земель за границами населенных пунктов в коммунальную собственность территориальных громад, – поясняет эксперт. – Там есть много дерегуляционных положений в сфере землеустройства. Также урегулирован ряд проблемных моментов, связанных с вступлением в силу закона об обороте сельхозземель".

По словам Эллины Юрченко, важно, чтобы после принятия Указа президента народные депутаты не забыли о значимости указанного законопроекта и комплексно продолжили реализовывать земельную реформу. Ведь осуществить все запланированные шаги следует до начала функционирования оборота земель в июле 2021 года. Иначе рейдерства и хаоса в земельных отношениях не избежать.

"Рисковым аспектом передачи в коммунальную собственность госземель является возможность разделить ее по 2 га частным лицам на местном уровне. Поэтому мониторинг земель со стороны Госгеокадастра должен быть. Иначе вся коммунальная земля может перейти безоплатно в частные руки. А это – колоссальные убытки для государства", – резюмирует эксперт УКАБ.

Неэффективное использование земель

Руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович считает подписание данного указа событием в общем позитивным. Но есть ряд нюансов, которые настораживают эксперта.

"Безусловно, та земля, которая была и есть в госсобственности, используется зачастую неэффективно. И нонсенс, что местные громады не могли ею распоряжаться. Так что указ президента, который, по его словам, коснется более 2 млн га земли, повысит эффективность функционирования ОТО. Даст новый импульс к их развитию. Но есть ряд проблем", – подчеркивает Игорь Рейтерович.

Во-первых, отмечает он, у нас процесс объединения громад еще не завершен. И есть дискриминационный момент – что будет с новыми громадами, где они возьмут землю?

Во-вторых, часть земель, которая будет передаваться в коммунальную собственность, находится в аренде. "То есть, у нас огромное количество земель с непонятными правовыми отношениями. И пока местное самоуправление реально получит возможость распоряжаться данной землей, этого ОТО может уже и не быть", – говорит эксперт.

Третий момент - то, что решение было принято сугубо под выборы.

"Даже во время сегодняшнего подписания данного указа упоминали первый вопрос в президентском опросе, который хотят провести в день выборов. Там речь о коррупции. А коррупция у нас, как известно, во многом связана с землей. Процесс инвентаризации которой еще не завершен, – напоминает Игорь Рейтерович. – Но под выборы нужно было срочно что-то показать позитивное для местных громад. Вот президент и показал, не особо вникая в тонкости, которых в земельном вопросе еще очень много".

Законность президентского Указа

Эксперт по государственному управлению, экономист-финансист Роман Головин отмечает: "Если Указ президента и может касаться земли, то только в отношении клумб на территории так называемого Офиса президента. Президент не может Указом передавать кому-либо государственную землю, как и не может давать указания Кабинету министров. Указ №449/2020 (о каких-то мероприятиях по ускорению реформ в сфере земельных отношений) не несет даже рекомендательного характера для того же Кабмина – он не определяет что надо сделать, в какой последовательности и в какие сроки. Какой издатель закона такой и закон – ни о чем".

Если говорить предметно о передаче земли громадам, то там нечего передавать, подчеркивает эксперт. Земля, отмечает он, в аренде на десятки лет у латифундистов или у местных коррупционеров (голов громад, местных депутатов или у тех, у кого они на содержании).

"Проще говоря, земля теперь безнадежно будет под контролем местных князьков, к которым относится тот же Роман Лещенко (глава Геокадастра и он же уполномоченный президента по земельным вопросам) и тот же Николай Сольский (глава аграрного комитета). Поэтому Лещенко и Сольский придумали эту схему для таких, как и они, чтобы упростить себе жизнь и окончательно контролировать сельскую местность, – подчеркивает Роман Головин. – Мало того, что красивыми лозунгами про передачу земли громадам они "убирают" государственность от людей, так они еще хотят лишить прав собственников земли распоряжаться землей. Законопроектом №2194 предусмотрено не только так называемая передача земли из государственной собственности в коммунальную, но и устанавливается запрет собственникам земли продавать землю без разрешения арендатора".

Эксперт отмечает, что с принятием проекта закона №2194 собственник земли не сможет продавать землю никому кроме как арендатору.

"То есть, Лещенко Сольскому и их друзьям – круг так называемой земельной недореформы от Зеленского замкнулся и селяне остаются еще более бесправными, чем были, – поясняет Роман Головин. – Стране нужен закон о прогрессивных земельных отношения в интересах украинцев-собственников земли, а не арендаторов и бизнесменов как сейчас. Такой проект закона (о прогрессивных земельных отношениях) уже зарегистрирован под №3208 и он предлагает как правильно (в интересах украинцев) поступать с землями государственной (общественной) собственности. Также проектом закона дается собственникам земли право разрывать договора аренды по собственному волеизъявлению – это глобальный запрос от украинцев-собственников земли".

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В Госгеокадастре определили, что в Украине не существует 10,5 млн га земли государственной формы собственности сельскохозяйственного назначения, а погрешность в земельном балансе составляет более 5 млн га. Об этом сказал глава Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко во время брифинга в Чернигове.

"Четыре месяца назад я был назначен председателем Госгеокадастра Украины. Где было четко поставлено мне задание Президентом Украины, премьер-министром и правительством в целом. Задача была простая - дать ответ на вопрос, по сути - сколько государственной земли в Украине? И я хочу публично сегодня обратиться к украинскому народу и непосредственно к Президенту Украины и ко всему руководству нашего государства. И хочу сказать, что в Украине 10,4 млн га земли государственной формы собственности сельскохозяйственного назначения не существует. Это была ложь. Вводили в заблуждение и утверждали, что есть эта земля. На самом деле - ее нет", - сказал Роман Лещенко.

Он отметил, что 1,7 млн га земель государственной формы собственности были переданы в коммунальную собственность в 2018-2019 годах.

"И сегодня, подписав исторический указ, мы передаем более 2 млн га земель общинам. Возникает вопрос - сколько же остается земли в Украине государственной формы собственности? Согласно данным Государственного земельного кадастра, после передачи более 2 млн га земли в Украине непосредственно в Госгеокадастре остается 750 тыс. га земли государственной формы собственности сельскохозяйственного назначения. Эта земля находится на правовом титуле на акте постоянного пользования. Речь идет о землях Академии наук, Министерства обороны, Пенитенциарной службы, Министерства образования, и бывших государственных предприятий Министерства АПК, которые сегодня переданы в Фонд госимущества на приватизацию. Это самый большой ответ всем боронителям украинской земли", - добавил чиновник.

Он отметил, что это люди, которые позорно грабили землю.

"И сегодня земельный баланс Украины имеет погрешность в более 5 млн га земли. Где эта земля? У нас есть ответ на этот вопрос. Она находится в частной собственности. В частной собственности чиновников. В частной собственности всех тех людей, которые находились у власти. Она имеет четкый региональный признак - потому что были донецкие, тем больше акцентировали приватизацию именно в Донецкой области. Пришли винницкие крепкие хозяйственники - вывели более 80 тыс. га только после Майдана в частную собственность", - сказал Роман Лещенко.