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Дешевый и надежный бумажный тест на COVID-19 разработан в Индии
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Дешевый и надежный бумажный тест на COVID-19 разработан в Индии

22:00, 15 окт 2020
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Индийские ученые разработали недорогой и быстрый бумажный тест на коронавирус под названием Feluda. Он будет давать результаты менее чем за час и будет стоить около $6,75. Его точность оценили на уровне 96%, сообщает ВВС.

Тест Feluda назван в честь известного индийского вымышленного детектива. Его действие основано на технологии редактирования генов под названием Crispr. По оценкам ученых, тест будет давать результаты менее чем за час и будет стоить 500 рупий (около 6,75 долларов США).

Feluda будет производиться ведущим индийским конгломератом Tata, и может стать первым в мире бумажным тестом на COVID-19, доступным на рынке.

"Это простой, точный, надежный, масштабируемый и экономичный тест", - сказал профессор Виджай Рагхаван, главный научный советник правительства Индии.

Исследователи из Института геномики и интегративной биологии в Дели, где был разработан Feluda, а также частные лаборатории, опробовали тест на образцах около 2000 пациентов, включая тех, у кого уже был положительный результат на коронавирус.

Они обнаружили, что новый тест имел 96% чувствительности и 98% специфичности. Высокочувствительность теста поможет обнаружить почти всех, кто болен коронавирусом, а высокоспецифичность позволит правильно исключить почти всех, у кого нет этого заболевания. Соответственно, первый показатель гарантирует не слишком много ложноотрицательных результатов, а второй - не слишком много ложных срабатываний.

Регулирующий орган Индии по лекарствам одобрил тест на коммерческое использование.

Напомним, Индия, где выявили более 6,5 млн случаев заражения, занимает второе место в мире по заболеваемости COVID-19 и третье место по смертности от этой болезни.

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