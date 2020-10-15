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Ловушка для евробляхеров: массовые штрафы на 1700 грн

21:30, 15 окт 2020
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Даже растаможка автомобиля по действующим ставкам не освобождает от штрафа. В ожидании доступной растаможки, владельцы авто на еврономерах массово получают штрафы по 170 000 грн. Об этом сообщает Дорожный адвокат в LIGA.net.

Превышение срока временного ввоза или транзита авто на еврономерах более чем на 30 суток, а так же потеря этих автомобилей, предусматривает штраф 170 000 грн. или их конфискации (ч.6 ст.481 и ч.6 ст.470 Таможенного кодекса). Протоколы о нарушении таможенных правил выписывают таможенники, решение принимают суды, сообщает издание.

"Существует ошибочное мнение о наличии "Меморандума", который якобы запрещает таможенникам штрафовать за превышение сроков временного ввоза автомобилей, до принятия закона о доступной растаможке. Однако, такого "Меморандума" не существует, и принятие закона не актуально. Еще одно заблуждение – продление сроков пребывания в Украине на период карантина", – отмечает Дорожный адвокат.

По данным издания, первыми получают протоколы граждане, которые после смягчения карантина пересекают таможенную границу Украины. Тем, кто границу не пересекает, такие протоколы пока не выписывают.

"Суды также встали на сторону государства. Массово применяют штрафы по 170 000 грн или конфискуют такие автомобили в доход государства", – говорится в публикации.

"Таким образом, владельцы евроблях сегодня оказались в ловушке. Они не могут вывезти авто, поскольку его сразу конфискуют и вручают протокол с уведомлением о дате заседания. Даже растаможка автомобиля по действующим ставкам не освобождает от штрафа 170 000 грн.

В конце 2019 года владельцам "евроблях" пообещали очередные льготы.
В апреле 2020 года в парламенте был зарегистрирован законопроект №3389, предусматривающий снижение акцизов на ввоз "евроблях", однако этот документ пока не рассмотрен Радой.

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