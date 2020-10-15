В системе образования Украины - очередные реформы: что изменится

В Министерстве образования и науки выдали новый документ – еще один шаг в реформировании школы. Правительство утвердило государственный стандарт базового среднего образования. Документ четко определяет процесс обучения и, собственно, саму цель образования для школьников среднего звена. Фактически реализация такого стандарта станет очередным этапом образовательной реформы в Украине. Что предусматривает новый образовательный Госстандарт. Сообщает МОН.

Для кого Госстандарт

Утвержденный Правительством государственный стандарт базового среднего образования содержит базовый учебный план учреждений общего среднего образования, классов, специальных заведений и специальных классов:

* с украинским языком обучения;

* с обучением на языке коренного народа или национального меньшинства;

* с украинским языком обучения и изучением языка коренного народа или национального меньшинства.

Стандарт содержит и учебные планы для учащихся с нарушениями интеллектуального развития.

Что нового предусматривает госстандарт для учащихся

В Государственном стандарте базового среднего образования содержится перечень ключевых компетентностей, которые школьники 5-9 классов должны освоить в ходе своего обучения. Это означает, что в конце 9 класса каждый ученик должен быть осведомлен (компетентен) в ряде предметов из 11-ти областей знаний:

* свободное владение государственным языком;

* способность общаться как на родном, так и на иностранных языках;

* математическая компетентность;

* компетентность в области естественных наук, техники и технологий;

* инновационность;

* экологическая компетентность;

* информационно-коммуникационная компетентность;

* обучение в течение жизни;

* гражданские и социальные компетентности;

* культурная компетентность;

* предприимчивость и финансовая грамотность.

Кроме этого документ содержит более детальные требования к обязательному обучению учащихся в 9-ти областях образования:

* языково-литературной,

* математической,

* естественной,

* технологической,

* информационной,

* социальной и охраняющей здоровье,

* гражданской и исторической,

* художественной,

* физической культуре.

В стандарте речь идет о допустимой учебной нагрузке учащихся (рекомендуемом, минимальном и максимальном количестве учебных часов по каждой области), ориентирах для оценивания учебных достижений и подходах к государственной итоговой аттестации.

Стандарт базового образования позволит не только внедрять в школах указанные образовательные области через учебные предметы или интегрированные курсы, но и логично распределять учебное время для их освоения. Это означает, что будет прописана новая образовательная программа для базовой школы с несколькими типовыми учебными планами и разработана система оценивания знаний, полученных в средней школе.

Что должна дать детям школа

В Госстандарте говорится о том, что дети должны уметь эффективно взаимодействовать с современной техникой. Поэтому, согласно "Типовому перечню средств обучения и оборудованию для учебных кабинетов начальной школы" (приказ МОН №143 от 07.02.2020), в список обязательного оборудования, которое должно быть в классе, входят: школьная мебель, доска, ватман, а также цифровое оборудование: многофункциональный принтер, мультимедийный проектор с короткофокусным объективом и интерактивными функциями, цифровая документ-камера.

К тому же все классы в школах должны быть оборудованы только той техникой, которая полностью отвечает техническим и педагогическим нормам МОН, а учителя должны уметь работать с такой техникой.

Что в Госстандарте для учителей

С Госстандартом тесно переплетается и разработанный еще в мае этого года проект Профессионального стандарта для учителей начальных классов и учителей учреждения общего среднего образования. В проекте содержатся профессиональные компетентности, которыми должен обладать педагог, чтобы работать с детьми. Речь идет о таких навыках и знаниях учителей:

* языково-коммуникативная компетентность – общение на государственном языке;

* предметная компетентность – способность к использованию предметных знаний в образовательном процессе, отбор и применение необходимых форм, методов, технологий и средств обучения;

* информационно-цифровая компетентность – способность ориентироваться в информационном пространстве, искать и критически оценивать информацию, использовать открытые ресурсы и цифровые технологии в образовательном процессе; способность формировать у учащихся положительное отношение к цифровым технологиям и ответственному их использованию;

* психологическая компетентность – способность распознавать и учитывать в образовательном процессе возрастные и индивидуальные особенности учащихся, способность осознавать личные ощущения и чувства, управлять собственными эмоциональными состояниями;

* компетентность педагогического партнерства - способность к общению с коллегами и родителями с целью поддержки учеников;

* инклюзивная компетентность – способность к обеспечению благоприятных условий для каждого ученика, в зависимости от его индивидуальных особенностей, потребностей и интересов;

* компетентность сохранения здоровья - способность к осуществлению профилактических мероприятий по сохранению жизни и здоровья детей, умение оказывать домедицинскую помощь учащимся, противодействовать буллингу и проявлениям насилия;

* прогностическая компетентность – способность к прогнозированию результатов образовательного процесса и планирования образовательного процесса;

* организационная компетентность - способность к организации процесса обучения, воспитания и развития учащихся;

* оценочная компетентность - способность к осуществлению оценивания учебных достижений учащихся;

* инновационная компетентность – способность к применению научных методов познания в образовательном процессе и к использованию образовательных инноваций в работе.

Учителям увеличат зарплату?

Интересно, что с новым Госстандартом несколько перекликается и один из разделов проекта государственного бюджета Украины на 2021 год. Дело в том, что в главной смете страны заложено увеличение финансирования образовательной отрасли на следующий год на 34 миллиарда гривен. При этом общий бюджет образования составляет 173,8 млрд гривен. Всего в проекте госбюджета предусмотрено 102,5 млрд гривен для выплат заработной платы педагогам. Это на 21,2 миллиарда гривен больше, чем было предусмотрено и используется в 2020 году.

Учитывая это, кажется, что заработная плата педагогов должна вырасти уже с 1 января 2021 года примерно на 20-30%. Однако из-за коронавирусного кризиса это может отложиться. Правда, и.о. министра образования Сергей Шкарлет отметил, что с января 2021 года должностные оклады всех педагогов, чья оплата труда осуществляется по единой тарифной сетке, увеличатся. Например, ставка заработной платы учителя высшей категории на 1 января 2021 года составит 6461 грн, а на 1 июля – 7001 грн. А фактическая, расчетная, зарплата учителей с 1 января 2021 года составит 12911 грн, а с июля – 13990 грн.

Перспектива якобы и хорошая, однако, никто не гарантирует, что она реализуется. На днях Кабинет Министров Украины "заморозил" повышение заработных плат учителям, которое предусматривает законодательство об образовании.

Повышение зарплат учителям "заморозится" до 1 января 2022 года. Объясняется это отсутствием неинфляционных источников финансирования.

Государственный стандарт начнет применяться в украинских школах с 1 сентября 2022 года. А пока с сентября 2021 года запланировано начать как подготовку учителей, так и разработку учебных программ.

К примеру, со следующего учебного года начнется пилотирование Стандарта и учебно-методических материалов в пяти пилотных классах Новой украинской школы, а педагоги пройдут соответствующее повышение квалификации.