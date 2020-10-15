"Поддержать"
Тренды:
Новости
Указ Зеленского о передаче сельхоз-земель громадам раскритиковали эксперты
"Венецианская комиссия": Украина должна очистить свой Высший совет правосудия
Дешевый и надежный бумажный тест на COVID-19 разработан в Индии
Ловушка для евробляхеров: массовые штрафы на 1700 грн
В системе образования Украины - очередные реформы: что изменится
Большинство украинцев считают себя патриотами своей страны - соцопрос
"Не стану стрелять в свой народ!" - президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку
Украинский футбол впечатляет Европу: победа украинской сборной в Испании
Карантин в Украине официально продлен до конца года: как будет работать образование
День защитника Украины: праздник, посвященный мужеству и героизму
Украина и Польша: итоги визита Анджея Дуды, договоры и перспективы
Про референдумы: как добивается независимости Новая Каледония, и как устроили войну сепаратисты Украины
В Киеве открыли памятник украинскому герою освободительной войны Болбочану
На Камчатке катастрофа: погибло 95% морских организмов в Авачинской бухте
Крупных налогоплательщиков и плательщиков ЕСВ в Украине стало меньше
Все новости
Политика / Главные новости / Общество

Большинство украинцев считают себя патриотами своей страны - соцопрос

20:00, 15 окт 2020
61
Версия для печати

Согласно последнему опросу Социологической группы "Рейтинг", 85% опрошенных украинцев считают себя патриотами своей страны, 12% - противоположного мнения. Патриотически настроенных граждан примерно одинаково во всех регионах страны и относительно больше среди старших респондентов.

69% опрошенных положительно относятся к установлению 14 октября государственного праздника Дня защитника Украины, 23% - нейтрально и лишь 5% - отрицательно. Лучше всего этот праздник воспринимается жителями Запада и Центра. Около 60% респондентов Востока и Юга положительно относятся к празднику, треть - нейтрально и лишь 6-7% отрицательно.

59% опрошенных выразили готовность в случае возникновения соответствующей угрозы отстаивать территориальную целостность Украины с оружием в руках (в 2019 таких респондентов было 56%, в 2017 - 54%, в 2012 - 33%). Относительно больше таких среди мужчин, респондентов среднего возраста и среди людей с относительно высокими доходами.
Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения: 10-12 октября 2020 года.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Страна вооружена: СБУ изъяла огнестрел, взрывчатку и боеприпасы
Страна вооружена: СБУ изъяла огнестрел, взрывчатку и боеприпасы
Коронавирус: страшная сила статистики и графиков
Коронавирус: страшная сила статистики и графиков
Пандемия: главные новости утра 16 марта
Пандемия: главные новости утра 16 марта
Коронавирус наступает на человечество: как обезопасить себя от заражения
Коронавирус наступает на человечество: как обезопасить себя от заражения
Мультимедиа
Смотреть еще
Видео / Наука
12-10-2020, 11:00
Генетические ножницы и редактирование генома - за что дали Нобеля
Генетические ножницы и редактирование генома - за что дали Нобеля
Украина - космическая держава: ракета "Антарес" вывела в космос корабль с грузом для МКС
Украина - космическая держава: ракета "Антарес" вывела в космос корабль с грузом для МКС
Хотите услышать волшебные песни Вселенной - познакомьтесь с сонификацией
Хотите услышать волшебные песни Вселенной - познакомьтесь с сонификацией
Украинский Оскаровский комитет выбрал фильм-претендент на "Оскар": это - "Атлантида"
Украинский Оскаровский комитет выбрал фильм-претендент на "Оскар": это - "Атлантида"
Под Харьковом разбился АН-26 ВСУ с курсантами, есть погибшие. Дополняется
Под Харьковом разбился АН-26 ВСУ с курсантами, есть погибшие. Дополняется
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще