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"Не стану стрелять в свой народ!" - президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку
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"Не стану стрелять в свой народ!" - президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку

19:00, 15 окт 2020
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В результате протестов в Кыргызстане, которые разгорелись после выборов парламента, с которыми не согласились оппозиционеры, посчитав их сфальсифицированными, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков объявил о своей отставке, заявив при этом, что совершенно не держится за власть, что для него важнее мир в стране, и он не станет ради власти стрелять в своих сограждан. Хороший пример для Александра Лукашенко, если он, конечно, сумеет им воспользоваться.

Спикер парламента Кыргызстана Канатбек Исаев после отставки президента тоже ушел в отставку. Согласно закону, исполнение обязанностей президента перешло к действующему премьер-министру Садыру Жапарову.

Политик на момент начала кризиса находился в тюрьме — отбывал 10-летний срок по обвинениям в организации беспорядков. 6 октября протестующие освободили Жапарова из заключения, а уже на следующий день он получил пост премьера. Теперь его кандидатуру на должность и.о. президента страны должен утвердить парламент.

Напомним, протестующие освободили и предыдущего президента страны, Алмазбека Атамбаева, который тоже находился в тюрьме, однако на воле он пробыл недолго: Жапаров снова арестовал его и отправил за решетку.

InfoKava по материалам СМИ

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