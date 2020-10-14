Украинский футбол впечатляет Европу: победа украинской сборной в Испании

Сборная Украины по футболу встретилась с Испанией на НСК “Олимпийский” в рамках четвертой встречи сезона в Лиге наций УЕФА. Эта победа Украины стала первой в истории противостояний сборных в официальных матчах. До этого была одна ничья и пять выигрышей Испании, сообщает УНН.

На 12 минуте Бущан совершил сейв после острого удара головой от Родриго. Через несколько минут Фати имел прекрасный шанс чтобы отличиться, но голкипер был на месте. На 21 минуте Серхио Рамос нанес опасный удар со штрафного под перекладину, но Бущан в сногсшибательном прыжке перевел игровой снаряд на угловой.

А единственное взятие ворот произошло на 76 минуте. Ярмоленко длинной передачей из центра поля забросил мяч на Цыганкова и полузащитник “Динамо” воспользовался тем, что Де Хеа покинул створ ворот и нанес прицельный выстрел — 1:0.

Примечательно, что эта победа стала первой в истории противостояний сборных в официальных матчах. До этого была одна ничья и пять выигрышей Испании.

Добавим также, в группе Украина набрала 6 очков и отстает от лидера Испании только на один балл.

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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сборную Украины по футболу с победой над Испанией. Об этом говорится в его заявлении в Telegram.

“Поздравляю нашу сборную с победой над одной из сильнейших сборных мира — командой Испании! В сложных кадровых условиях, когда мало кто верил, когда и ничью считали бы замечательным результатом, вы вышли на поле, сражались за честь Украины и победили! Спасибо, что подарили всей стране праздник, так было нам нужно! Гордимся вами, ребята!!!”, — написал Зеленский.

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Украинский игрок ФК “Истиклол” Алексей Ларин назван лучшим центральным защитником чемпионата Таджикистана по версии портала “Sport in Tajikistan”.

Ларин помог клубу стать чемпионом страны в борьбе с 9-ю клубами — 45 очков в 18 турах, и портал “Sport in Tajikistan” оценил защитные навыки нашего земляка.

В этом сезоне 26-летний украинец забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 14 матчах чемпионата.

Добавим, Ларин числился в ФК “Днепр” и “Арсенал-Киев”, но не провел за них ни одного матча. Имел опыт выступления за болгарский “Дунав”.