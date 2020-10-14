День защитника Украины: праздник, посвященный мужеству и героизму

Во вторник, 14 октября, по всей стране прошли массовые митинги и торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Украины. В разных городах местные жители и политики возложили цветы к мемориалам погибших, состоялись шествия и открытия новых памятников в честь защитников Украины.

В Киеве люди собрались в центре около памятника Шевченко и прошли колонной по центру Киева, на Майдан Незалежности и дальше к Офису президента.

Глава НПУ Киева Андрей Крищенко сообщил, что полиция совместно с Нацгвардией усиленно охраняла центр Киева: "С целью немедленного реагирования на возможные изменения оперативной обстановки мы создали дополнительные группы быстрого реагирования и дежурить усиленные следственно-оперативные группы. Кроме того, полицейские будут осуществлять сопровождение колонны участников шествия", – подчеркнул он.

В марше в Киеве приняли участие "Нацкорпус", ВО "Свобода" и Правый сектор. На мероприятии выступил политик Олег Тягнибок. Колонны людей шагали по улицам с развернутыми флагами и транспарантами под музыку.

Митингующие направились по направлению к Крещатику. На митинг прибыло ограниченное количество человек из-за карантина, но все равно участников было очень много.

Участники киевского митинга дошли до Майдана Незалежности. Люди на митинге зажгли файеры, скандируя: "Бандера – наш герой, Покрова – наш праздник!" Колонна двинулась под Офис президента с требованием принять закон о коллаборационистах. Участники акции скандировали "Слава Украине, Героям слава", "Герои не умирают". С собой активисты принесли баннеры "Марш УПА", "Нет капитуляции".

Митингующие озвучили власти свои требования, среди которых:

- принять закон "О защите украинской государственности от "коллаборационизма", согласно которому в украинском правовом поле будет введено понятие "коллаборант", а также создадут специальную комиссию, которая будет рассматривать преступления коллаборантов;

- обеспечить действенную реакцию СБУ и Национальной полиции на пророссийскую деятельность граждан Украины, которые начиная с 2014 года были замечены в коллаборационизме;

- инициировать лишение лицензии на вещание пророссийских каналов 112, NewsOne, ZIK, Наш, Интер, Киев Live;

- прекратить ограничения украинских военнослужащих по ведению огня в ответ на обстрелы российских войск и наемников на Донбассе.

По случаю праздника украинские знаменитости решили публично поздравить защитников Украины, опубликовав на своих страницах в Instagram трогательные поздравления, подкрепленные соответствующими снимками.

В Днепре на Аллее памяти установили новую стелу с именами погибших бойцов АТО/ООС.

В Харькове на Аллее Героев 18 кладбища открыли 16 новых памятников павшим Защитникам Украины. На кладбище собрались родные погибших военных, их побратимы, активисты и добровольцы. Пришедшие почтили погибших минутой молчания и возложили цветы к памятникам павшим Героям.

В Одессе возложили цветы к Мемориальному камню в честь воинов, отдавших свою жизнь за независимость и целостность Украины. В церемонии приняли участие военнослужащие, представители органов власти, общественность. После того в память о погибших украинских защитников провели молебен. Выступил праздничный оркестр.

Во Львове на Лычаковском кладбище почтили память героев, погибших за независимость нашей страны. Духовенство объявило экуменическую молитву на Марсовом поле. Владыка Степан (Сус) произнес речь.

Также во Львове по случаю Дня защитника Украины на мемориале героев Небесной Сотни ветераны УПА и почетный караул Национальной академии сухопутных войск подняли национальный флаг. После торжественного поднятия флага состоялась общая молитва. После церемонии ветераны и военные академии получили благодарности от общины города.

В Полтаве ко Дню защитника открыли Стену памяти павших за Украину в музее тяжелой бомбардировочной авиации. На ней есть фотографии и истории почти 4 тысяч воинов, погибших на Донбассе. Более 150 из них – жители Полтавщины.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что участие в акциях в Киеве приняли около 5-ти тысяч человек.

"Мероприятия в Киеве прошли спокойно. Все полицейские и нацгвардийци были нацелены на проведение профилактической работы – и это дало хороший результат: мы не фиксировали правонарушений. Спасибо всем участникам за понимание работы полицейских и соблюдение норм действующего законодательства", – отметил Клименко.

Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис почтил память бойцов Украинской Галицкой Армии на военных кладбищах в Чехии – в городах Либерец и Яблонне-в-Подьештеди.

В День защитника Украины президент Владимир Зеленский посетил Центр морских операций в зоне проведения операции объединенных сил. Глава государства ознакомился с деятельностью Центра и поздравил с праздником военных, несущих службу в зоне проведения ООС.

Во время рабочей поездки в Донецкую область Зеленский наградил украинских военнослужащих государственными наградами по случаю Дня защитника:

"У вас сложная, патриотическая работа. Вы защищаете нашу независимость, суверенитет. Благодарен каждому из вас. Вы делаете большое дело, за которое будут благодарны все поколения украинцев, – возвращаете нашу землю обратно. Верю в нашу общую победу над врагом", – сказал Зеленский.