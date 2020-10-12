Про референдумы: как добивается независимости Новая Каледония, и как устроили войну сепаратисты Украины

Предварительные итоги голосования на референдуме о независимости Новой Каледонии показывают незначительный перевес противников отсоединения территории от Франции. Об этом в воскресенье сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на правительство этой французской заморской территории.

По его данным, после подсчета 70% бюллетеней против отделения от Франции высказались 53,3% проголосовавших.

В 2018 году против отделения от Франции в Новой Каледонии проголосовали 56,7% участников референдума.

Новая Каледония была колонизована Францией в 1853 году. На сегодняшний день эта заморская автономия в юго-западной части Тихого океана, в Меланезии, обладает особым административно-территориальным статусом в составе республики. Долгие годы там сохраняются острая межэтническая напряженность, серьезные социальные и экономические трудности, на фоне которых традиционно сильными остаются сепаратистские настроения.



Справка: согласно подписанному в 1998 году соглашению, в случае нового проигрыша сторонники независимости смогут организовать еще один референдум в 2022 году.



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Напомним: в Украине в 2014 году сепаратисты провели референдумы об изменении статуса Крыма и Донбасса в нарушение всех конституционных норм и правил, к тому же - под контролем российской военщины, именно это привело к военному кризису, который длится уже седьмой год.

18 июня 2020 года Верховная Рада приняла за основу новый законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум, представленный и определенный Президентом Владимиром Зеленским как неотложный.

Венецианская комиссия утвердила "срочный вывод" по законопроекту о всеукраинском референдуме №3612. Решение было принято на пленарном заседании 8-9 октября.

"Срочный общий вывод по законопроекту №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум" - одобрен Венецианской комиссией на 124-м онлайн-пленарном заседании (8-9 октября 2020 г.)", - говорится в сообщении Комиссии.

В опубликованном документе, в частности, сказано:

"Законопроект представляет собой значительный шаг вперед по сравнению с законом 2012 года; однако есть несколько вопросов, которые можно улучшить в тексте или которые потребуют дальнейшего разъяснения. Следующие ключевые вопросы могут быть предметом дальнейшего рассмотрения:

Рекомендуется прояснить связь между референдумом по народной инициативе об отмене законов или части законов и референдумом по "решению вопросов общенационального значения";

Процедура референдума по народной инициативе должна обеспечивать парламенту роль до голосования, а также, при необходимости, после голосования и в соответствии с его результатами; последствия одобрения народной инициативы должны быть определены в законе;

Необходимо ввести дополнительные положения, направленные на обеспечение равных возможностей для сторонников и противников вынесенных на референдум вопросов в комиссиях референдума разного уровня;

Рекомендуется продлить срок сбора подписей для референдума по народной инициативе;

Рекомендуется проверить все подписи;

Рекомендуется привести законопроект в соответствие с избирательным законодательством с целью дальнейшего усиления механизмов доступности референдумов для лиц с ограниченными возможностями и создания механизмов, которые практически будут способствовать эффективному и значимому осуществлению избирательных прав ВПЛ;

Следует рассмотреть возможность синхронизации положений законопроекта о финансировании кампании по референдуму с законодательством о финансировании политических партий;

Рекомендуется исключить положения об электронном голосовании из законопроекта и отрегулировать в глобальном масштабе позднее посредством отдельного закона, который также будет касаться местных, парламентских и президентских выборов;

Следует пересмотреть ограничения и запреты на деятельность кампании;

Законопроект должен включать конкретные статьи о сдерживающих и эффективных санкциях за нарушения, связанные со СМИ".

Также в тексте решения есть дополнительные рекомендации, направленные на усиление конкретных аспектов, связанных с проведением референдумов.







