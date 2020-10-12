В Киеве открыли памятник украинскому герою освободительной войны Болбочану

В Киеве открыли первый в мире памятник герою украинской войны за независимость 1917-1921 годов полковнику Петру Болбочану. Об этом написал в Facebook директор Института национальной памяти Украины Антон Дробович.

“В Киеве сегодня произошло историческое событие — открыт первый в мире памятник герою украинской войны за независимость 1917-1921 полковнику Петру Болбочану. Человек, одним из первых формировавший боеспособные украинские военные отряды, бивший российских большевиков в центре, на востоке и на юге Украины, принимавший участие в освобождении нашей столицы от красной заразы в 1918, а также с минимальными потерями разгромил их в том же году в Крыму” , - написал Дробович.

Он сообщил, что памятник построен на улице Сечевых Стрельцов, 86 — напротив кинотеатра Киевская Русь. Вокруг него расположен одноименный сквер.

“Раньше здесь стоял бюст посвященный коммунистическому бюрократу, убийце и организатору Голодомора Косиору, но еще в 2008 году, до начала официальной декоммунизации, его демонтировали”, — добавил глава УИНП.

Напомним, ранее Укрпочта презентовала новую серию почтовых марок “Вооруженные формации Украинской революции 1917-1921 гг.”.



