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На Камчатке катастрофа: погибло 95% морских организмов в Авачинской бухте
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Общество / Природа

На Камчатке катастрофа: погибло 95% морских организмов в Авачинской бухте

16:00, 12 окт 2020
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В Авачинском заливе у берегов Камчатки, где были обнаружены следы загрязнения, почти полностью погибли обитающие на морском дне организмы (бентос). Об этом краевым властям рассказали сотрудники Кроноцкого заповедника, КамчатНИРО и Камчатского филиала Тихоокеанского института географии, проводившие погружение в водах бухты.

“Мы брали пробы, проводили поиски павших животных и выполняли погружения для обследования бентоса. Наши результаты показали, что состояние морских млекопитающих, птиц находится в норме. На берегу мы также не нашли никаких выбросов больших павших морских животных, птиц. Однако при погружении мы обнаружили, что на глубинах от 10 до 15 метров наблюдается массовая гибель бентоса — 95% мертвы. Сохранились отдельные большие рыбы, креветки, крабы, но в очень маленьком количестве”, — цитирует пресс-служба правительства слова ученого Ивана Усатова.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявлял, что власти рассматривают три возможные версии загрязнения океана: техногенное загрязнение, природное воздействие и сейсмическая активность.

В рамках выяснения причин специалисты проверят Козельский и Радыгинский военные полигоны, расположенные вблизи Петропавловска-Камчатского.

“Самый очевидный ответ, где может быть источник загрязнения, это Козельский полигон ядохимикатов. Прямо сейчас там находится группа специалистов, снимает все пробы, анализирует целостность конструкций, проводит замеры”, — сказал Солодов.

Добавим, российские ученые отвергли версию о “вулканической природе” мора животных на побережье Камчатки.


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