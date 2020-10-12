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Крупных налогоплательщиков и плательщиков ЕСВ в Украине стало меньше

14:00, 12 окт 2020
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В реестр крупных налогоплательщиков на 2021 год попало почти на 20% меньше субъектов, по сравнению с реестром 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

"Государственная налоговая служба Украины утвердила реестр крупных налогоплательщиков на 2021 год. В него вошли 1375 субъектов хозяйствования. По сравнению с реестром на 2020 год количество предприятий сократилось на 254 плательщика. Это связано с изменением критериев отнесения налогоплательщиков к категории крупных, что предусмотрено законом № 466", - сообщили в пресс-службе.

Как объясняют в налоговой, согласно Налоговому кодексу Украины, крупный налогоплательщик - это, в частности, юридическое лицо, у которого объем дохода от всех видов деятельности за последние четыре последовательных налоговых (отчетных) квартала превышает эквивалент 50 млн евро, или общая сумма налогов, сборов, платежей, уплаченных в Государственный бюджет Украины (кроме таможенных платежей) за такой же период превышает эквивалент 1,5 миллиона евро.

Ранее общая сумма налогов, сборов, платежей, уплаченных в Госбюджет, составляла 1 млн евро.

"Включение предприятий в Реестр крупных налогоплательщиков на 2021 год уже происходило по обновленным критериям. В новый реестр не попали 535 плательщиков, которые сегодня обслуживаются в Офисе крупных налогоплательщиков ГНС и находятся в Реестре - 2020. При этом Реестр - 2021 пополнился 281 новым крупным плательщиком, из которых, в частности, 94 - предприятия торговли, 27 - финансовые и страховые учреждения", - отмечают в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что 30 июня украинцы завершили декларирование своих доходов за 2019 год. Следовательно, доходы на 13% или почти 11 млрд грн больше, чем в прошлом году - всего 94,5 млрд грн.

Также с начала карантина по состоянию на 1 октября в Украине зарегистрировали 28 500 плательщиков единого социального взноса. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 72 100 плательщиков ЕСВ. Так, за период карантина прирост плательщиков ЕСВ сократился около в 2,5 раза.

"За период с 1 апреля 2020 по 1 октября 2020 количество плательщиков ЕСВ увеличилась на 28,5 тыс. человек (28 500 человек - ред.). За аналогичный период прошлого года (с 1 апреля 2019 по 1 октября 2019) количество плательщиков ЕСВ увеличилась на 72,1 тыс. человек (72 100 человек - ред.)", - говорится в ответе на запрос.

Отмечается, что всего в Украине зарегистрировано 3 576 900 плательщиков ЕСВ.

Добавим, план по поступлению части единого взноса в Пенсионный фонд за январь-сентябрь 2020 года недовыполнен на 8,5%, или 16,9 млрд грн.

Напомним, уровень безработицы среди граждан в возрасте 15 лет и старше во втором квартале 2020 года в Украине достиг 9,8%, что на 1,3 п.п. больше, чем кварталом ранее - всего 1,7 млн человек.


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