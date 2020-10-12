Поляки оштрафовали “Газпром” на 29 млрд злотых за "Северный поток-2"

Польский антимонопольный регулятор — управления по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) — оштрафовал “Газпром” и его партнеров за строительство газопровода “Северный поток-2”. Об этом сообщает сайт регулятора UOKiK.

“Газпром” оштрафован на 29 млрд злотых (7,6 млрд долларов), еще пять компаний, участвующих в строительстве проекта — на 234 млн злотых (61 млн долларов). Речь идет о французской Engie, немецких Uniper и Wintershall, австрийской OMV, а также голландско-британской Shell, уточняется на сайте UOKiK.

Регулятор наложил на них максимальные штрафы, предусмотренные законодательством (в размере 10% годового оборота) за строительство газопровода без согласия польского антимонопольного ведомства. Помимо этого, глава UOKiK Томаш Хрустный обязал компании в течение 30 дней расторгнуть контракты, заключенные для финансирования газопровода. Они могут обжаловать это решение в суде.

“Мы провели разбирательство очень тщательно. Собранные доказательства не оставляют сомнений в том, что предприниматели умышленно нарушили закон”, — заявил Хрустный. Решение UOKiK направлено не против конкретных компаний, а против нарушения закона о конкуренции, добавил он.







