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Генетические ножницы и редактирование генома - за что дали Нобеля

11:00, 12 окт 2020
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Сразу две женщины получили Нобелевскую премию по химии впервые в истории. Нобелевскими лауреатами по химии 2020 года стали Дженнифер Дудна и Эммануэль Шарпантье. Премию присудили за изобретение метода редактирования генома CRISPR/Cas9, рассказал официальный представитель Нобелевского комитета, пишет УНН со ссылкой на сайт премии.

В пресс-релизе Нобелевского комитета говорится, что в этом году премию получат американка Дженнифер Дудна и француженка Эммануэль Шарпантье за создание “генетических ножниц”, то есть “инструмента перезаписи кода жизни”.

Они создали систему редактирования генома CRISPR/Cas9, которую иногда называют “ножницами ДНК, которые чинят гены”. Ее могут использовать для редактирования генов животных и человека, например для удаления ВИЧ из зараженных Т-лимфоцитов, при лечении диабета, лейкемии, шизофрении.

Премия по химии — третья на так называемой нобелевской неделе. Ранее стали известны имена нобелевских лауреатов в области медицины/физиологии и физики. Премию по медицине присудили Харви Олтеру, Майклу Хаутону и Чарльзу Райсу за открытие вируса гепатита C, премию по физике — Роджеру Пенроузу, Андрее Гез и Райнхарду Генцелю — за черные дыры.

В 2020 году церемонии вручения премии не будет: медали и дипломы лауреатам передадут либо сотрудники посольств Швеции в разных странах, либо обладатели премий прошлых лет. Кроме этого лауреатам выплатят сумму в 10 млн крон.

В прошлом году премию получили американец Джон Гуденоф, британец Стэнли Уиттинхэм и японец Акира



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