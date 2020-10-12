Парламентский комитет ВР поддержал создание ВСК по делу "вагнеровцов"

Парламентский комитет по вопросам регламента поддержал создание Временной следственной комиссии (ВСК) по так называемому делу "вагнеровцов". Об этом сообщили несколько нардепов в соцсетях.

"Регламентный комитет поддержал наш проект постановления о создании временной следственной комиссии по "вагнеровцам". Теперь постановление вынесут в зал на рассмотрение Верховной Рады. Надеюсь на поддержку депутатов, ведь это - вопрос национальной безопасности Украины", - написал секретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Роман Костенко в Facebook.

Именно комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки ранее поддержал создание этой ВСК.

"Комитет по вопросам регламента поддержал создание ВСК по делу "вагнеривцов". Ранее создание ВСК поддержал Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Шаг за шагом все ближе к правде", - отметил также народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Инициатива о создании ВСК появилась после сообщения ряда СМИ о том, что СБУ и ГУР Минобороны якобы готовили спецоперацию по задержанию членов ЧВК "Вагнера", но "из-за доклада президенту Зеленскому и главе ОПУ Ермаку" произошла "утечка информации", о которой "узнали белорусские спецслужбы". Было опубликовало "записи разговоров" так называемых "сотрудников СБУ" с "членами ЧВК "Вагнера", которые были впоследствии задержаны в Беларуси.

В Службе безопасности Украины заявили, что данные об участии СБУ в так называемой "вагнеровской спецоперации" является обычным фейком. Также ни один сотрудник не участвовал в разговорах боевиков с вербовщиком.

Напомним, 14 августа стало известно, что задержанные на территории Беларуси 32 боевика ЧВК "Вагнера" были возвращены Российской Федерации.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на передачу Беларусью боевиков ЧВК "Вагнера" на территорию России, указав, что "это странно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях" и что белорусская сторона оставила обращение Офиса Генерального прокурора о выдаче задержанных в Украину без ответа.

Как сообщалось, 29 июля белорусскими правоохранительными органами были задержаны 33 человек, некоторые из них были представителями частной военной компании "Вагнера". Имена многих задержанных есть в списке сайта "Миротворец". Большинство из них, по данным сайта, воевали на оккупированной части Донбасса.







