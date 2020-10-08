С этого года главная елка страны в Украине всегда будет искусственной

Никто больше не будет рубить лесных красавец для мимолетного праздника. В этом году главная елка страны на Софийской площади в столице будет искусственной, ее же планируют использовать и в последующие годы. Об этом рассказал основатель проекта Folk Ukraine, организатор новогодних и рождественских праздников на Софийской и Контрактовой площадях Игорь Добруцкий.

"В этом году будет искусственная елка. Планируем искусственную использовать и в дальнейшем. Если все будет хорошо, то сама елка будет интерактивная, в нее можно будет зайти и выйти. Если будет карантин, то можно будет только подойти и сфотографироваться. Мы рассчитываем, что можно будет воспользоваться интерактивом", - сказал Добруцкий.

Напомним, прошлогодняя главная елка страны достигала 20 метров и была украшена 800 игрушками. Тематика праздника была сказка о Щелкунчике.



