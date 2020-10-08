С клонами разобрались: ЦИК сняла с выборов Зеленских, Филимоновых и Саакашвили

Центральная избирательная комиссия отменила ряд постановлений о регистрации на местных выборах однофамильцев Президента Украины Владимира Зеленского, председателя исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили и претендента на пост мэра Одессы Олега Филимонова. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Как сообщили в пресс-службе, в ЦИК поступила жалоба Одесской областной организации палитичнои партии "Слуга народа".

"В ней субъект обращения просил признать противоправной бездеятельность этой комиссии относительно неосуществления надлежащей проверки представленных документов и несообщение об имеющихся недостатках в представленных в этой избирательной комиссии документах для регистрации кандидатов на должность городского головы Филимонова В.В., Филимонова О.В, Зеленского В.С., Зеленского О.В., Филимонова О.В, Саакашвили М.В., Филимонова О.В, выдвинутых в соответствии Одесскимиой городскими организации политических партий "Наша Земля", "Студенческая партия Украины", "Цыганская партия Украины", "Молодежь к власти", "Зеленые", "Блок Михеила Саакашвили" и Областной организацией политической партии "Стабильность и справедливость" в Одесской области, и в связи с этим отменить соответствующие постановления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что установлено отсутствие в документах для регистрации указанных кандидатов документов о внесении денежного залога указанными местными организациями политических партий, выдвинувших кандидатов на должность городского головы.

"Следовательно, Комиссия отменила соответствующие постановления Одесской городской ТИК о регистрации кандидатов на должность городского головы, выдвинутых указанными местными организациями политических партий. А также - обязала эту избирательную комиссию до 21 часов 3 октября 2020 повторно рассмотреть соответствующие документы представленные для регистрации кандидатов на должность городского головы этими местными организациями политических партий", - отмечается в сообщении.

Кроме того, ЦИК обратилась к Национальной полиции Украины для проведения проверки обстоятельств, изложенных в постановлении Комиссии, и принятия соответствующих мер реагирования в случае наличия соответствующих оснований.

Напомним, среди 33 официально зарегистрированных кандидатов на должность городского головы Одессы было пятеро Филимоновых, Дарт Вейдер и двое Зеленских.



