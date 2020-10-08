Президент Украины наводит мосты в Европе: визиты, договора, инвестиции

Саммит Украина-ЕС и визит в Великобританию: президент работает на имидж страны. В Украине одной из главных обязанностей президента является забота о престиже государства на внешнеполитической арене, налаживание хороших отношений с соседями и с влиятельными странами, создание коалиций для дружбы, инвестиций и культурной интеграции. Вот этим и занимается сейчас Владимир Зеленский.

После участия с саммите Украина-ЕС, он отправился в Великобританию, где уже встретился с представителями королевского семейства и провел удачные переговоры с потенциальными инвесторами.



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Во вторник, 6 октября, в Брюсселе состоялся 22-й саммит Украина-ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского Совета Шарль Мишель и высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жосеп Боррель сделали совместное заявление по его итогам, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

“Мы собрались сегодня, чтобы подтвердить нашу неизменную приверженность укреплению политической ассоциации и экономической интеграции Украины с Европейским Союзом на основе Соглашения об ассоциации и предусмотренной ним углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (СА / УВЗСТ)”, — говорится в заявлении.

Отмечается, что в заявлении указано, что они разделяют общие ценности демократии, верховенства права, уважения к международному праву и правам человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам, а также гендерное равенство.

Кроме того, ЕС подчеркнул свою поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно-признанных границах.

Отмечается, что участники саммита приветствовали уже достигнутые результаты по имплементации Соглашения об ассоциации и успех углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, которая способствовала увеличению двусторонней торговли на около 65% с начала ее применения в январе 2016 года, благодаря чему ЕС на сегодняшний день является крупнейшим торговым партнером Украины.

“Мы подтвердили приоритетность поддержания макроэкономической стабильности Украины, соблюдения обязательств перед МВФ и реализации всех среднесрочных условий, согласованных в рамках программы макрофинансовой помощи ЕС, включительно с сильным и независимый Национальным банком Украины. Мы признали значительный прогресс, достигнутый Украиной в процессе осуществления реформ, и согласились с необходимостью дальнейшего ускорения этих усилий. Мы приветствовали начало проведения земельной реформы, принятие закона о регулировании банковской деятельности и достигнутый прогресс по децентрализации”, — указано в заявлении.

Кроме того, сказано, что они приветствовали обновления обязательств по борьбе с влиянием частных интересов — “деолигархизацию”.

“В связи с этим мы подчеркнули необходимость дальнейшего усиления плюрализма СМИ в Украине... Европейский Союз будет продолжать поддерживать Украину в противодействии гибридным угрозам и борьбе с дезинформацией, среди прочего, путем усиления независимых СМИ, стратегической коммуникации по медиаграмотности, с целью укрепления устойчивости Украины. Мы подчеркнули важную роль, которую играют гражданское общество, молодежь и независимые СМИ во всех сферах общественной и политической жизни, а также в контексте дезинформационных кампаний против ЕС и Украины, в частности со стороны России. ЕС и Украина договорились начать формат кибердиалогов”, — указано в заявлении.

Указано, что они приветствовали участие Украины в миссии EUFOR Althea и отметили важность активизации сотрудничества в сфере Общей политики безопасности и обороны.

Отмечается, что участники саммита ожидают дальнейшего укрепления экономической интеграции и регуляторного сближения в рамках Соглашения об ассоциации в цифровой сфере — привлечение ЕС поддержки Украины и ее институтов в приближении к Единому цифровому рынку для получения всех преимуществ Соглашения об ассоциации. Договорились подготовить до конца 2020 года совместный рабочий план сотрудничества между ЕС и Украиной относительно электронных доверительных услуг с перспективой заключения возможной сделки, которая должна базироваться на приближении законодательства к стандартам ЕС.

“ЕС также приветствовал готовность Украины присоединиться к будущей Рамочной программе исследований и инноваций ЕС „Горизонт Европа“ и Программы EU4Health, что станет важным фактором для „зеленого“ и цифрового восстановления после пандемии COVID-19”, — говорится в заявлении.

В заявлении указано, что они вновь призвали Россию немедленно прекратить разжигание конфликта путем предоставления финансовой и военной поддержки вооруженным формированиям, которые она поддерживает на оккупированном Донбассе.

Сообщается, что стороны договорились продолжать сотрудничество по решению социально-экономических и гуманитарных последствий конфликта, отметив необходимость обеспечить поставки воды, электроэнергии и газа вдоль линии соприкосновения, особенно в условиях пандемии COVID-19.

“Мы также договорились о необходимости создания в Украине Национального центра противоминной деятельности с целью эффективного реагирования на загрязнение минами и неразорвавшимися боеприпасами в регионе, пораженном конфликтом. ЕС готов в дальнейшем поддерживать всеобъемлющий подход Украины в отношении своих граждан в пострадавших районах и играть ведущую роль в усилиях по восстановлению страны, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей, как только Минские договоренности будут выполнены”, — указано в заявлении.

Также отмечается, что участники саммита приветствовали встречу лидеров Восточного партнерства, которая состоялась в формате видеоконференции 18 июня 2020 года, и отметили, что ожидают проведения Шестого саммита Восточного партнерства в 2021 году, во время которого предполагается принятие долгосрочных политических целей.



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Украинское правительство и Европейская комиссия подписали три соглашения, которые предусматривают выделение Украине 60 млн евро.

Церемония подписания состоялась в Брюсселе в рамках саммита Украина-ЕС, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Соглашение о финансировании мероприятия "Программа ЕС "Крепкие регионы" предусматривает вклад ЕС в размере 30 млн евро.

Средства должны способствовать увеличению социального капитала в уязвимых регионах путем помощи местным органам власти по реагированию на последствия пандемии COVID-19.

Соглашение о финансировании мероприятия "Механизм развития гражданского общества Украины" предусматривает выделение 20 млн евро для укрепления демократии.

Средства призваны укрепить способность организаций гражданского общества участвовать в разработке политики и предоставлении услуг, связанных с продвижением реформ, активным гражданским обществом, устойчивым развитием и социальной сплоченностью.

В рамках третьего соглашения о финансировании мероприятия "Климатический пакет для стабильной экономики: (CASE) в Украине" со стороны ЕС будет выделено 10 млн евро.

Соглашением предусматривается разработка и реализация политики и мер, которые эффективно поддерживают переход к климатически нейтральному, чистому, ресурсоэффективному и безопасному энергоснабжению и потреблению.

Документы с украинской стороны подписала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, со стороны ЕС - еврокомиссар по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Оливер Вархейи.



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7 октября Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Великобританию, во время которого встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и с герцогом и герцогиней Кембриджскими.

"В рамках визита Глава государства проведет переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, после которых состоится подписание украинского-британского соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. Также будет подписан ряд других двусторонних документов о сотрудничестве в сфере обороны и финансовой поддержки двусторонних проектов", - говорится в сообщении.

"Президент Украины проведет встречи со спикером Палаты общин парламента Великобритании Линдси Гойлом, лордом-мэром лондонского Сити Уильямом Расселом. Также Владимир Зеленский посетит Лондонскую фондовую биржу и встретится с британскими инвесторами", - резюмируется в ОПУ.

В рамках визита в Великобританию ожидается подписание ряда важных договоров, в частности соглашения о стратегическом партнерстве и о торговле между странами и меморандума о развитии военно-морского флота.

В Лондоне, в Букингемском дворце, герцог и герцогиня Кембриджские уже провели аудиенцию с Президентом Украины Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской, сообщает сайт ОП.

"Сегодня герцог и герцогиня Кембриджские провели аудиенцию с Президентом Украины Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской в Букингемском дворце", - говорится в сообщении.

Молодые и искренние люди - такое описание дала герцогу и герцогине Кембриджским жена Президента Елена Зеленская на своей Facebook-странице.

"Великолепная семья, молодые и искренние люди. Встреча, которая запомнится", - написала она.

Президент Украины в свою очередь назвал дружественным разговор и встречу в Букингемском дворце.

"Украина и Великобритания разделяют видение по многим вопросам. Впереди - плодотворное сотрудничество и успешные проекты", - отметил он в Twitter.

Итоговый меморандум предусматривает также финансирование Лондоном украинского военно-морской флота на 1,4 миллиарда евро.



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Украина готова дать согласие на создание военной базы Великобритании в Николаевской области.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью ВВС.

По его словам, украинская сторона выступает за более тесное сотрудничество с британскими военными и рассматривает возможность размещения британских десантников.

"Если они там (в Николаевской области - Ред.) десантируются и останутся, мы тоже не будем возражать. С первого дня российской агрессии Британия была рядом и оказывала практическую поддержку, и не только в военном плане", - добавил Кулеба.

Также он сказал, что Киев и Лондон серьезно сотрудничают по многим вопросам. Британия проводит кропотливую работу вне зависимости от того, что Лондон не присутствует в переговорной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.







