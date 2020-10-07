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В Академии наук Украины избран новый президент - физик-теоретик

20:54, 07 окт 2020
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В Академии наук Украины впервые за 60 лет прошли выборы президента НАН. Им сегодня, 7 октября, двумя третями голосов избран доктор физико-математических наук, физик-теоретик, академик НАН Украины Анатолий Загородний.

Всего в конкурсе участвовало пять кандидатов - все, кроме заявившего накануне о снятии своей кандидатуры Богдана Данилишина, давно перешагнули 60-летний рубеж. Вновь избранному главе НАН Украины - 69 лет.

Выдвигали кандидатуры 5 академиков:

- Анатолий Загородний ( 69 лет);
- Владимир Семиноженко ( 70 лет);
- Владислав Гончарук ( 78 лет);
- Сергей Комисаренко ( 78 лет);
- Богдан Данилишин ( 55 лет).

О результатах тайного голосования сообщается на сайте Академии наук.

Telegram-канал Ten_NaPleten пишет, что кандидатуру Загороднего поддержали 426 академиков и членов-корреспондентов из 637.

Основная борьба, уточняет Telegram-канал, шла между Анатолием Загородним, которого называл в качестве своего преемника Патон, и Владимиром Семиноженко.

Родом новый глава НАН с Полтавщины. До избрания - вице-президент НАН Украины, директор и заведующий отделом теории и моделирования плазменных процессов Института теоретической физики Национальной академии наук Украины, академик НАН Украины (с 2006 года), профессор, доктор физико-математических наук, главный редактор «Українського фізичного журналу», член редколлегий «Вісника НАН України» и международного журнала «Condensed Matter Physics», профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, председатель Комиссии НАН Украины по научному наследию академика В. И. Вернадского - таковы биографические данные. 

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