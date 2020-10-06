Украинский паспорт занял высокое место во всемирном рейтинге

Рейтинг украинского паспорта в мире достаточно высок: он занимает 11-ую позицию в мире по числу стран, куда предоставляется возможность попасть без визы.
Об этом свидетельствует рейтинг Global Passport Power Rank 2020, опубликованный во вторник, 6 октября, сообщает Корреспондент.
Паспорт гражданина Украины гарантирует безвизовый доступ в 70 стран. Еще в 41 стране украинцы могут получать визу по прибытию.
А вот для поездок в 87 стран должны оформлять визу заранее.
Отметим, что первое место в рейтинге занимает паспорт Новой Зеландии. Без виз его владельцы могут посетить 86 стран, визу по прибытии им выдадут в 43 странах.
Наиболее привлекательны в этом плане следующие страны (по группам в рейтинге):
- Новая Зеландия
- Германия, Австрия, Люксембург, Швейцария, Ирландия, Япония, Южная Корея, Австралия
- Швеция, Бельгия, Франция, Финляндия, Италия, Испания
- Нидерланды, Дания, Португалия, Литва, Норвегия, Исландия, Великобритания, Канада
- Мальта, Словения, Латвия
- Чехия, Эстония, Греция, Польша, Венгрия, Лихтенштейн
- Словакия
- Кипр, Хорватия, Монако
- Румыния, Болгария
- Сан-Марино, Андорра, Уругвай
Напомним, что в Украине бумажные паспорта заменят пластиковыми. Паспорт в форме книжечки будут заменять на пластиковую карту. Новые паспорта будут выдавать только в форме пластиковых карт.