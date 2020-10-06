Украинский паспорт занял высокое место во всемирном рейтинге

Рейтинг украинского паспорта в мире достаточно высок: он занимает 11-ую позицию в мире по числу стран, куда предоставляется возможность попасть без визы.

Об этом свидетельствует рейтинг Global Passport Power Rank 2020, опубликованный во вторник, 6 октября, сообщает Корреспондент.

Паспорт гражданина Украины гарантирует безвизовый доступ в 70 стран. Еще в 41 стране украинцы могут получать визу по прибытию.

А вот для поездок в 87 стран должны оформлять визу заранее.

Отметим, что первое место в рейтинге занимает паспорт Новой Зеландии. Без виз его владельцы могут посетить 86 стран, визу по прибытии им выдадут в 43 странах.

Наиболее привлекательны в этом плане следующие страны (по группам в рейтинге):

Новая Зеландия

Германия, Австрия, Люксембург, Швейцария, Ирландия, Япония, Южная Корея, Австралия

Швеция, Бельгия, Франция, Финляндия, Италия, Испания

Нидерланды, Дания, Португалия, Литва, Норвегия, Исландия, Великобритания, Канада

Мальта, Словения, Латвия

Чехия, Эстония, Греция, Польша, Венгрия, Лихтенштейн

Словакия

Кипр, Хорватия, Монако

Румыния, Болгария

Сан-Марино, Андорра, Уругвай

Напомним, что в Украине бумажные паспорта заменят пластиковыми. Паспорт в форме книжечки будут заменять на пластиковую карту. Новые паспорта будут выдавать только в форме пластиковых карт.