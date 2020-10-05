Родом из Украины. Вадим Дубовский – «поющий дальнобойщик»

Вадим Дубовский – уроженец Донецка. Учился и жил в Киеве, но вот уже почти двадцать лет живёт в США и является гражданином этой страны. Его семья - 84-летняя мама, супруга и 24-летний сын. С Украиной связь Дубовский никогда не терял.

Но в 2014 году его имя вспыхнуло на просторах Интернета яркой звездой. Вадим Дубовский стал широко известен своими сатирическими песнями с жёстким политическим текстом, которые он писал на всем известные, знакомые мелодии и пел их прямо за рулём своего многотонного грузовика - или, как привычно у нас называют, фуры, когда колесил по дорогам Америки. Его уже хорошо знали по проникновенному и душевному исполнению украинских народных песен, которые вызвали настоящий всплеск интереса к ним во всём мире, но политическая сатира оказалась более востребованной.

Его нарекли «поющим дальнобойщиком», но на самом деле всё переплетено гораздо сложнее – любовь к песне, боль и тревога за страну в которой родился, жил и испытал многое, и полное погружение в музыку, которая сопровождает всю его жизнь. Он артист, певец, творческая судьба которого прервалась, а затем причудливым образом возвратилась – в новом качестве. Пожалуй, музыка до сих пор – его основная профессия, несмотря на то, что на жизнь он зарабатывает, перевозя грузы по всей Америке.

Он профессиональный певец с большим опытом и обширным репертуаром. Если посмотреть биографические данные, то можно увидеть, что имеющий прекрасное музыкальное образование сначала в музыкальном училище, педагогическом институте, а затем, в консерватории, по оперному вокалу, певец начинал в Академической хоровой капелле имени Ревуцкого, много лет пел в хоровой капелле «Думка», гастролировал практически по всему миру и мог бы, имея бархатный баритон необычайной мощности, красоты и диапазона, сделать оперную или эстрадную карьеру. Но иногда жизнь поворачивает наши судьбы так, что даже во сне не приснится.

Дубовский каждый день удивительным образом сочетает, казалось бы, несовместимое: музыку и будни драйвера. Когда в 2002 году он решился изменить свою жизнь и начать строить судьбу заново в Соединённых Штатах, он даже не предполагал, что станет человеком, который поёт за рулём. Нет, он напевал и даже пел в полный голос в кабине своего авто всегда – дороги долгие, утомительные, одному в пути нелегко (нужно, впрочем, отметить, что за руль впервые он сел именно в США – там без этого просто невозможно). Но вот чтобы так – спеть и тут же выложить, вначале вообще без всякой обработки, в том виде, в каком получилось, в Интернет – такая идея была опробована и укоренилась именно в 2014 году, когда над Украиной сгустились тучи российской оккупации. Великолепный оперный голос, прекрасного, роскошного тембра баритон Дубовского ежедневно звучал на его канале в YouTube – его песен ждали и те, для кого они были поддержкой, и те, кто его люто ненавидел: сочетание великолепного голоса и жёсткой сатиры сделали своё дело. Это был блистательный музыкальный отклик на любое событие дня. Такого примера до Дубовского не было никогда.

А началось всё с того, что в длинных поездках всегда поющий в кабине Вадим Дубовский решил записать себя на телефон. Первая запись, которую он выложил в Интернет, была сделана в 2014 году. К его немалому изумлению, видео вызвало немалый интерес, несмотря на то, что было не слишком совершенным – в силу возможностей телефона. Дубовский, когда переехал из Украины в США, работал на радио именно звукорежиссёром и радиоведущим, поэтому навыками звукозаписи обладал. Но настоящее удовлетворение появилось тогда, когда приобрёл первый смартфон. Гаджет позволил записывать вполне качественное видео, главное, - с хорошим звуком.

- Я пишу очень часто прямо в кабине трака, в закрытом пространстве, причём, мотор работает, но смартфон отсекает лишний шум, его не слышно. Надо сказать, что до 2016 года я вообще не обрабатывал свои записи. Писал, держа смартфон в руке, что запрещено – телефона в руке водителя быть не должно. Сейчас особенно строго с этим. Это были самые разнообразные ухищрения: смартфон был недорогой, я даже селфи не мог снимать. Приходилось многое делать вслепую, не зная, как получится на экране. В первых клипах дефекты заметны. Но дороги у меня длинные, делал в пути по пять-десять дублей. В 2014 году я записал первую песню, направленную против оккупанта – России, и дублей стало ещё больше – когда я стал переиначивать слова, писать новый текст на известную музыку, это потребовало определённых добавочных усилий. Монтировать, то есть петь под минус, а потом добавлять видеокадры дороги, я начал в 2015 году, и это уже был новый опыт. Тем не менее, я всё выкладывал через несколько часов после записи в Интернет.

Это были темы, которые требовали оперативного отклика, поэтому их появление в тот же день было актуально. Люди ждали этих песен.

Сейчас Дубовский довольно редко пишет на политические темы, но когда это случается, его песни вызывают неприятный трепет у тех, кому адресованы, и ободрение у слушателей и зрителей. А всё потому, что он нелицеприятен в оценках, да и поёт так, как думает.

Теперь он исполняет песни из своего певческого репертуара, находит новые, а во время всеобщего карантина запустил ещё один интересный проект: исполнение украинских песен и арий дуэтом. Конечно, он не считает это своей заслугой, но на самом деле это дало возможность людям из самых разных уголков мира спеть песню на украинском языке, да ещё в паре с таким замечательным артистом.

В дуэте с Вадимом Дубовском поет Татьяна Витрук-Коваль из Португалии

- Здесь «виной» коронавирус. Когда в странах закрылись присутственные места, в Интернете появились концерты, хоры, выступления музыкантов. Моя бывшая коллега из коллектива, в котором я некоторое время пел, давно предлагала мне спеть дуэтом. Как-то всё не складывалось. Но во время карантина мы сделали вполне полноценный клип: дуэт Одарки и Карася из оперы «Запорожец за Дунаем», находясь вдалеке друг от друга. Конечно, это в большой степени домашнее видео, но удовольствие получили не только зрители, но и мы сами.

Дуэт Одарки и Карася из оперы Гулак-Артемовского "Запорожец за Дунаем" исполняют Вадим Дубовский и Наталья Боданская (оба - США).

Татьяна Бурмак (Украина, Ривне) и Вадим Дубовский исполняют народную песню "Ой, у гаю при Дунаю..."

Он называет себя «общественно неактивным человеком», но на самом деле его выступления – на весь мир! – делают больше, чем многие призывы и шумные кампании, а пропаганда украинской песни и украинского слова делается именно так, как и должна: бережно и с любовью.

Дуэтом с Вадимом Дубовским поёт Серафима из Китая - пока это всё, что мы о ней знаем

«Я не люблю все вот эти собрания, обсуждения, я – человек действия», - говорит Дубовский. И делает своё дело с удовольствием.

- Мне всегда нравилась классика. Всегда нравилась народная музыка – многих народов мира. Популярную и эстрадную музыку люблю в меньшей степени, хотя лирические песни привлекают, особенно прошлых лет.

Дуэтом с Вадимом Дубовским поёт Дарья Ивойлова - она с Камчатки

Но я человек несовременный. Как-то так получилось, что у меня вкусы всегда расходились с тем, что слушали мои сверстники. Мне нравится камерная музыка, романсы… Отсюда и репертуар. Одно время я даже увлекался бардовскими песнями, хотя никогда не был бардом. На гитаре не играю – по образованию пианист, а в музыкальное училище поступал по классу фагота. Но в бардовской песне есть удивительное сочетание музыки, поэзии и душевности – за что её и люблю до сих пор.

Дубовский ощущает себя свободным человеком. Она сам решает, что ему петь, как работать, куда и когда ехать и где отдыхать. Он нашёл себя в новой стране, которая стала ему близкой и родной. Переезд в США, несмотря на все сложности (он приехал туда в зрелом возрасте, будучи украинским артистом и не зная английского языка!), стал для него отправной точкой – сделал его таким, какой он есть сегодня. Но музыка неумолимо зовёт к себе…

Ещё один дуэт. Партию сопрано исполняет Елена Червинчук (Италия)

Начал Дубовский и ещё один проект. Есть множество известных старинных и современных произведений, которые, исполненные на украинском, могут заиграть новыми красками. Это имеет свои сложности – далеко не все песни имеют перевод, но это возможно и уже претворяется в жизнь.

Вальс 1950-х годов "Осенние листья" в переводе на украинский в исполнении Вадима Дубовского

Мне приятно писать эти строки: мой перевод известного романса «Осенние листья», написанного в 1951 году, тоже вошёл в этот проект, и уже на украинском языке замечательный романс в ритме вальса Вадим Дубовский исполнил, записал и выложил в социальные сети. Слушайте и ожидайте новых песен. Раскрывать тайну, что будет певец исполнять в следующий раз, мы не будем. А «обкатку», как обычно, Вадим Дубовский сделает в своём траке: там, где он обычно поёт каждую песню, которую потом с удовольствием слушают его поклонники. А мы готовим новые песни, которые вы сможете услышать, в том числе, и у нас на сайте.

Александрина Кругленко, InfoKava