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Дофеминизировались: мужчин нужно защищать, считает посол Финляндии Пяйви Лайне

23:30, 03 окт 2020
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Во время встречи в рамках образовательного проекта STEM is FEM чрезвычайный и полномочный посол Финляндии в Украине Пяйви Лайне рассказала украинским старшеклассницам о гендерном прогрессе в своей стране. По словам дипломатки, борьба за равенство полов в Финляндии привела сегодня к чрезмерной феминизации власти, однако для финнов это стало поводом продолжать добиваться баланса, сообщает УНН.

“Сейчас женщин в финляндском правительстве больше, чем мужчин. Мы очень гордимся этим. Но также я скажу, что мы сейчас столкнулись с ситуацией, когда мы действительно должны поддерживать ребят и мужчин. Ведь равенство не означает, что женщины должны взять над всем гору, даже если мы можем. Мы должны держать ребят вместе с нами”, — рассказала Лайне.

Во встрече также принимали участие руководительницы крупных международных организаций. Координатор ООН в Украине Оснат Лубрани отметила, что феминизация технического мира поможет не только женщинам, но и позволит самой сфере развиваться более конструктивно.

“В современном мире все более и более важными становятся вопросы научного, инженерного и технического развития. Но пока в Украине, как и во всем мире, женщины до сих пор представлены в этой сфере недостаточно. Здесь очень сильно доминируют мужчины. Девушки не поощрены присоединяться к этой сфере. Наша задача — достичь гендерного равенства. Поэтому тема проекта STEM is FEM очень важна для нас”, — отметила Лубрани.

Председатель UNICEF в Украине Лотта Сильвандер добавила, что одной из главных проблем современности является то, что при большей успешности в учебе, женщины получают меньше возможностей и меньшую заработную плату, чем мужчины. Спикер призвала молодых девушек менять эту ситуацию.

“По всему миру девушки до сих пор находятся в неблагоприятном положении. Им сложно развиваться. Во многих странах они получают меньше поддержки, меньше мотивации. Они также имеют меньше внимания от системы образования, несмотря на то, что девушки учатся лучше. У девушек лучшие оценки, они дольше остаются в школе, в Украине большинство девушек получают высшее образование. И что дальше? Мужчины получают работу и зарабатывают больше. Не молчите, если так случается, боритесь за равную зарплату”, — отметила Сильвандер.

Встреча украинских школьниц с выдающимися женщинами в Киеве организовал проект STEM IS FEM в рамках образовательного модуля по теме машиностроения, рассказывает инициатор проекта, инвестор Reface и партнер Cyprus IT Forum Сергей Токарев.

“Целью нашей инициативы является популяризация технических специальностей среди украинских девушек и установление гендерного баланса в этой сфере. Мы начали проект год назад, и уже провели шесть образовательных модулей по различным тематикам — от 3D-моделирования и IT до робототехники и машиностроения. Мы видим, как много девушек интересуются технологиями и радуемся, что с каждым новым модулем сообщество STEM is FEM расширяется”, — говорит Токарев.



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