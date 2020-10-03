Украина - космическая держава: ракета "Антарес" вывела в космос корабль с грузом для МКС

В субботу с космодрома Уоллопс (штат Вирджиния) успешно запустили украинско-американскую ракету-носитель "Antares" с грузовым транспортным корабль "Сигнус". Об этом сообщает пресс-служба Конструкторского Бюро "Южное".

"3 октября 2020 года, в 4:00 17 минут по киевскому времени, из Центра космических полетов, что на острове Уоллопс (штат Вирджиния, США), проведено 12-й успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Антарес". РН вывела на орбиту автоматический грузовой транспортный корабль "Сигнус", который должен доставить на Международную космическую станцию около 3629 кг полезного груза по заказу NASA", - говорится сообщении.

Отмечается, что несмотря на пандемию коронавируса, которая охватила всю планету, вопросы жизнеобеспечения и управления МКС остаются ключевым приоритетом для мирового сообщества.

"Слаженная успешная работа украинских и американских специалистов способствует обеспечению жизнедеятельности Международной космической станции, где постоянно находятся от трех до шести членов экипажа, зависящие от доставки грузов с Земли", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что в рамках пусковой компании NG-14 на Международную космическую станцию будет доставлено более 20 единиц полезной нагрузки и научных экспериментов.

"Стыковку грузовика с МКС планируется осуществить в понедельник, 5 октября, в 12:20 по киевскому времени", - говорится в сообщении.







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Напомним, в феврале 2020 года США запустили ракету-носитель созданную при участии Украины.

В США состоялся очередной успешный пуск американской ракеты-носителя, созданной при участии Украины. Об этом сообщили в пресс-центре Госпредприятия "Конструкторское бюро “Южное “им. Янгеля”.

В бюро сообщили, что “15 февраля в 22 часов 21 минут по киевскому времени (в 15 часов 21 минуту по североамериканскому восточному времени) из Центра космических полетов на острове Уоллопс (штат Вирджиния, США) проведен первый в 2020 году пуск ракеты-носителя (РН) среднего класса „Антарес“. РН вывела на орбиту автоматический грузовой транспортный корабль Cygnus, который должен доставить на Международную космическую станцию около 3750 кг полезного груза по заказу NASA”, — говорится в сообщении.

В Госпредприятии рассказали, что ракета-носитель “Антарес” состоит из двух ступеней и космического грузового корабля “Cygnus” (третья ступень).

“Основную конструкцию первой ступени разработало ГП “КБ „Южное“ и изготовило ГП ПО ЮМЗ в кооперации с украинскими предприятиями „Хартрон-Аркос“ (Харьков), „Киевприбор“ (Киев), „Хартрон-ЮКОМ“ (Запорожье), „ЧЕЗАРА“ , „РАПИД“ (Чернигов) и др. Главный разработчик ракеты-носителя — американская корпорация Northrop Grumman”, — рассказали конструкторы, и добавили, что “подготовка PH “Антарес”, ее испытания и пуск проведены с участием специалистов ГП “КБ “Южное”, ГП ПО ЮМЗ и НПО “Хартрон- Аркос”.

В пресс-центре отметили, что согласно контракту, с территории украинского конструкторского бюро в режиме реального времени осуществлялась поддержка пуска, приема и обработки телеметрической информации. “Украинские специалисты в полном объеме обеспечили выполнение всех операций в своем секторе ответственности”, — добавляется в сообщении.







