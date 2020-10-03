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Общество / Криминал

Теперь известно, кто заказал Катю Гандзюк: Павловский сказал, что это Мангер

23:00, 03 окт 2020
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Подозреваемый по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский во время заседания подтвердил вину председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера в заказе убийства Гандзюк, передает УНН.

"Как вообще Мангер и Левин могут быть потерпевшими, если один заказал Гандзюк, а другой организовал ее убийство", - отметил Павловский.

Также Приморский районный суд Одессы решил отложить принятие решения об утверждении соглашения между подсудимым Павловским и прокуратурой на 16 октября.

Как сообщалось, подозреваемый по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский попросил суд утвердить соглашение о признании вины.

Напомним, нападение на Гандзюк произошло 31 июля 2018 года: женщину облили серной кислотой в Херсоне. Гандзюк получила химических ожогов более 30% тела. 4 ноября стало известно о смерти Гандзюк после 3-х месяцев лечения.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Офисом генпрокурора 20 января 2020 года задержали бывшего помощника нардепа Игоря Павловского по подозрению в руководстве преступной организацией.



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