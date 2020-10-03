Пожары в Луганской области: более 160 возгораний, 11 погибших, 150 эвакуировано

В рамках семи уголовных производств, начатых по фактам масштабных пожаров в районах Луганской области, устанавливаются причины возгорания лесных массивов и жилого сектора близлежащих населенных пунктов. Следствие рассматривает четыре основные версии. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генпрокурора.

В сообщении Офиса указано, что предварительная правовая квалификация - нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере и другие тяжкие последствия (ч. 1, 2 ст. 270 УК Украины).

"Следствие проверяет все версии возникновения пожаров. Основные из них: обстрелы незаконными вооруженными формированиями с неподконтрольной органам государственной власти территории Луганской области, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий, неосторожное обращение с огнем", - говорится в сообщении.

Под процессуальным руководством местных прокуратур Луганской области проводятся все необходимые следственные действия.

"В настоящее время с целью документирования преступлений работают более 30 следственно-оперативных групп. Проведено 20 осмотров мест происшествий в зоне пожаров, допрошено 58 человек - свидетелей и потерпевших. Работу правоохранителей для установления всех обстоятельств уголовных правонарушений осложняют продолжающиеся пожары и задымление территории. В связи с указанным работники ГСЧС не допускают следователей на места происшествия для обеспечения их собственной безопасности", сообщили в Офисе.

По состоянию на 9:00 3 октября 2020 года, количество погибших составляет 11 человек, 18 пострадавших с ожогами и отравлением угарным газом доставлено в медучреждения для оказания первоочередной помощи. Общее количество пострадавших, погибших и размер ущерба, причиненного пожарами, устанавливаются.

По состоянию утро субботы, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

“Авиация ГСЧС в течение 2 октября на территории Луганской области совершила 123 сброса (396 тонн воды). С начала тушения пожаров 183 сброса (646 тонн воды). Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек”, — говорится в сообщении.

Информация по уничтожению и повреждению жилых домов и объектов инфраструктуры уточняется местными органами власти.

“Для тушения привлечено 2 тыс. 296 человек и 216 единиц техники, из них от ГСЧС 472 человека личного состава и 122 единиц техники, в том числе 3 самолета АН-32П и 2 вертолета Ми-8. Работы проводятся в круглосуточном режиме. Тушение пожаров осложняется чрезвычайно сложными погодными условиями (ветер с ураганными порывами до 20 м/с, длительный засушливый период), в результате чего огонь быстро распространяется на значительные площади”, — сообщили в ГСЧС.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сделал ряд поручений по ликвидации последствий пожаров в Луганской области, в частности, по оказанию помощи родственникам погибших.