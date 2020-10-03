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Азербайджан требует вернуть Карабах и возлагает на Армению ответственность за войну
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Азербайджан требует вернуть Карабах и возлагает на Армению ответственность за войну

21:00, 03 окт 2020
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У Азербайджана нет времени, чтобы ждать мирного урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе еще 30 лет, поэтому конфликт должен быть урегулирован сейчас. Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев, сообщает его пресс-служба.

По его словам, Армения добивается того, чтобы этот конфликт стал региональным.

"Вот почему они придумывают фейковые новости о некоторой иностранную поддержку Азербайджана. Но в то же время они сами хотят поддержки извне", - отметил Алиев.

Он добавил, что если бы сегодня определялся состав Минской группы ОБСЕ, то он был бы совсем другим.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы как можно скорее положить конец этому конфликту и как можно быстрее найти решение. Мы не в состоянии слушать такие заявления, как" прекрати, мы будем работать, мы будем вести переговоры, мы поможем ". Мы слышали это много раз. У нас нет времени ждать еще 30 лет. Конфликт надо решить сейчас ", - добавил Алиев.

“Провокации, совершенные руководством Армении как на словах, так и на практике, в том числе визит в Шушу для участия в „инаугурации“ самопровозглашенного режима на оккупированных территориях Азербайджана, сделанное в оккупированном городе Ханкенди провокационное заявление о том, что „Карабах — это Армения“, выдвижение страной-оккупантом концепции „новая война за новые территории“, предъявление 7 предварительных условий на переговорах по урегулированию конфликта, а также попытки изменить формат переговоров, нанесли удар по процессу урегулирования конфликта при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ”, — говорится в заявлении пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана.

По данным МИД Азербайджана, вооруженные силы Армении целенаправленно обстреливают азербайджанское гражданское население и инфраструктуру.

“По сведениям на 1 октября 2020 года были убиты 19 азербайджанских мирных жителей, 55 получили ранения, разрушено более 200 домов и гражданских объектов. Есть многочисленные факты использования террористических групп и наемников в военных действиях Армении во время оккупации Нагорно-Карабахского региона и прилегающих территорий Азербайджана. В настоящее время, продолжая эту политику в рамках своего нового акта агрессии против Азербайджана, руководство Армении широко использует экстремистские элементы”, — заявили в МИД Азербайджана.

В ведомстве отметили, что в своих многочисленных заявлениях Минская группа ОБСЕ подчеркивала неприемлемость статус-кво.

“Однако, действуя вопреки этому, Армения стремится укрепить режим статус-кво, основанный на оккупации. Становится очевидным, что Армения не заинтересована в урегулировании конфликта путем переговоров и пытается аннексировать оккупированные территории”, — подчеркнули в азербайджанском МИД.

Напомним: президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эмманюэль Макрона как главы стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ приняли заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. Лидеры подчеркнули, что они “самым решительным образом осуждают эскалацию насилия, которое имеет место на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта”. Они призвали “к немедленному прекращению боевых действий между вооруженными силами сторон-участниц”.

Нагорный Карабах показывает, что "замороженных" конфликтов не существует, и на Донбассе такого случиться не должно, считает Президент Украины Владимир Зеленский.



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