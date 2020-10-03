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Сколько украинцы заработали и на что заработанное потратили

20:00, 03 окт 2020
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Украинцы во втором квартале 2020 года, на который частично пришелся период самого жесткого карантина из-за коронавируса, больше всего потратили на товары и услуги - 763,7 млрд грн. Об этом сообщает Госстат.

Так, расходы на приобретение товаров и услуг составили 88% от всех расходов и сбережений, общая сумма которых во втором квартале этого года достигала 867,6 млрд грн.

Прирост денежных вкладов и сбережений в ценных бумагах составил почти 52 млрд грн, или 6% от всех расходов и сбережений. Сбережения в иностранной валюте - 19,8 млрд грн, или 2,3% от всех расходов и сбережений.

В то же время доходы во втором квартале этого года достигли 867,6 млрд грн, что на 3% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

Из них зарплата составила почти половину (45,5%) от всех доходов - 394,2 млрд грн. Социальные пособия за этот период составили 167,54 млрд грн, или 19,3% от всех доходов.

Располагаемый доход во втором квартале 2020 года составил 651,2 млрд грн. Это на 5,3% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Располагаемый доход в расчете на одного человека составлял 15 566 грн, уменьшившись по сравнению с соответствующим периодом годом ранее на 4,8%.

Реальные же располагаемые доходы (с учетом ценового фактора) во втором квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упали на 7,3%.

Отметим, располагаемый доход - это доходы населения за вычетом налогов и других обязательных платежей, т.е. средства, используемые населением на потребление и сбережения.

Напомним, в первом квартале этого года доходы населения составили 874,4 млрд грн, расходы - 935,5 млрд грн, сбережения украинцев сократилось на 61,1 млрд грн.



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