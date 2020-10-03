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Власть / Потребрынок

Питьевая вода - стратегическое сырье: СНБО готовит решение по экологической безопасности

19:00, 03 окт 2020
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В рамках рабочей поездки в Ривненскую область президент Украины Владимир Зеленский принял участие в совещании о состоянии и проблемах развития водохозяйственного комплекса, сообщает пресс-служба президента.

Президент отметил, что в предыдущие годы вопросу сохранения и развития водных ресурсов как правило не уделяли внимания. "Вместе с тем водные ресурсы - это одно из природных богатств Украины, и сегодня я бы назвал это самым главным мировым дефицитом", - сказал Зеленский.

Он акцентировал внимание на необходимости поддержки устойчивого гидробаланса, что имеет непосредственное влияние на ведение сельского и рыбного хозяйства в Украине, технологические процессы в промышленности и качество питьевого водоснабжения для населения.

"Мы с вами видели, что в этом году во многих областях Украины произошло засуха: в Херсонской, Николаевской, Одесской, особенно на бессарабском направлении, действительно сложные условия", - напомнил Президент.

"Вопрос сохранения и восстановления рационального использования водных ресурсов требует рассмотрения на высоком уровне. Мы ожидаем от Совета национальной безопасности и обороны решения по вопросам экологической безопасности Украины, одним из вопросов которой является усиление гарантированного Конституцией Украины права граждан на достаточный жизненный уровень и экологическую безопасность путем обеспечения питьевой водой в необходимых объемах", - сказал Зеленский.

По результатам встречи Президент Украины поручит правительству до начала 2021 года проработать вопрос урегулирования нормативно-правовой базы по передаче на долговременное хранение, использование, содержание и восстановление объектов инженерной инфраструктуры водохозяйственно-мелиоративного комплекса землепользователям, которые ведут хозяйственную деятельность на мелиорируемых землях.

Также до 1 января 2021 Кабмин должен разработать концепцию по охране и восстановлению малых и средних рек Украины.



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