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Если украинский паспорт испортили в ОРДЛО, украинские пограничники их не изымут
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Если украинский паспорт испортили в ОРДЛО, украинские пограничники их не изымут

17:00, 03 окт 2020
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В случае пересечения КПВВ со стороны временно оккупированных территорий лица с "отметкой" незаконных вооруженных формирований в паспорте, пограничники не будут изымать у такого человека документ, но сообщат о ситуации соответствующие министерства и ведомства. Об этом рассказал помощник председателя Госпогранслужбы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко.

"Мы проанализировали эту ситуацию. Пока мы не фиксировали, чтобы у кого-то в паспортах были непонятные "помарки", которые проставлялись на оккупированной территории. В то же время следует понимать, что люди могут быть заложниками такой ситуации, когда незаконные вооруженные формирования или оккупационный российский режим планирует делать что-то подобное. Однако, это не делает паспорт технически неисправным или поддельным. Поэтому, в случае, если что-то подобное будет происходить, мы не будем изымать у людей соответствующие паспортные документы", - сказал собеседник УНН.

В то же время, по его словам, в случае, если подобный документ будет выявлен, погранслужба будет информировать взаимодействующие с ней министерства и ведомства, доводить до них ситуацию, чтобы в дальнейшем каждый по своей компетенции мог влиять на подобные случаи.

"Это и Министерство по вопросам реинтеграции оккупированных территорий, и штаб ООС, поскольку наши подразделения на этой территории выполняют задачи в составе ООС", - добавил Демченко.

Стоит отметить, ранее на этой неделе Восточная правозащитная группа сообщила, что оккупационные службы РФ и т.н. "ДНР" хотят искоренить наличие украинских паспортов у жителей ОРДО.

"Если в ОРДО местный житель предъявляет паспорт гражданина Украины, скажем в ЗАГСе, при пересечении так называемой "внутренней границы" ОРДО и ОРЛО, то представители НВФ "ДНР" будут ставить отметки в паспорт гражданина Украины, что, в свою очередь, сделает украинский паспорт недействительным", - говорится в сообщении правозащитников.

По информации их источников, это "пилотный проект в ОРДО, его цель - максимально заставить и мотивировать жителей ОРДО оформлять паспорта НВФ "ДНР" и РФ".

Как сообщил представитель Омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, в связи со сложившейся ситуацией, жителям неподконтрольных территорий советуют не отдавать оккупантам свои документы, или же заменить испорченный паспорт на подконтрольной правительству территории.


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