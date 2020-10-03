Новые правила на рынке электроэнергии: что необходимо знать потребителю

Украинцы живут по новым правилам на рынке электроэнергии уже второй год. При этом до сих пор далеко не все разобрались, к кому стоит обращаться, если, например, отключили электроэнергию или нужно заменить счетчик. О том, как разобраться в новых правилах и что стоит знать каждому, пишет Obozrevatel.





Что произошло?

Еще в январе 2019-го в Украине все облэнерго разделились на две компании:

на оператора системы распределения (ОСР), который владеет электросетями и обеспечивает их надежную работу;

поставщика, который продает электроэнергию клиентам.

Это важный шаг, который создает конкуренцию на рынке. Почему это важно для потребителя? Разделили также функции и обязательства. Теперь за выставление счетов и расчеты с клиентами за электроэнергию отвечает поставщик, а за качество напряжения в сетях, их ремонт и счетчики - оператор системы распределения. В Киеве, к примеру, оператор – "ДТЭК Киевские электросети", а поставщик – YASNO (юридическое название – "Киевские энергетические услуги"). Аналогичная ситуация и в других регионах.

Зачем вообще провели разделение?

Такой шаг предусмотрен законодательством ЕС и Третьим энергетическим пакетом, который обязалась выполнить Украина, рассказывает OBOZREVATEL координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ "Опоры" Татьяна Бойко.

Это позволяет создать более конкурентную среду. Кроме того, одна компания теперь не может заниматься и содержанием сетей, и продажами электроэнергии. Может прийти любой поставщик, по сути, продавец электроэнергии, и по сетям местного оператора системы распределения, отпускать клиентам электроэнергию.



Короткая памятка: к кому когда обращаться

Если нужно подключить электроэнергию

Вам к ОСР. Они занимаются техническими вопросами, в том числе подключают и отключают от электросети. Но если вам, например, нужно перейти на тариф "электроотопление", то нужно сперва заказать увеличение мощности и оформить всю техническую документацию у оператора, а потом уже обратиться к поставщику для перехода на другой тариф.

Если отключили электроэнергию

Оператор отвечает за плановые отключения, ремонт электросетей и стабильность напряжения. Поэтому если у вас пропал свет, нужно обращаться к ОСР.

Если не согласны с суммой в платежке

Первый вариант – не согласны с объемом использованной электроэнергии в киловатт-часах, расходятся показания. В таком случае вам к ОСР. Именно оператор рассчитывает объемы потребления клиентов. Затем передает продавцу электроэнергии данные, на основе которых он и формирует и выставляет клиенту счет.

Второй вариант – если с объемом использованной электроэнергии вы согласны, но есть вопрос по оплате (переплатили, появился долг, непонятные текущие начисления), тогда вам к поставщику.

Если нужно поменять счетчик

Первый вариант – нужно заменить, провести поверку, опломбировать, параметризировать, сделать контрольный съем показателей, тогда вам к ОСР.

Если подумываете установить двузонный счетчик, чтобы платить меньше, или рассматриваете другие варианты экономии, то в этом вопросе может помочь и поставщик. К примеру, в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях YASNO предлагает готовые энергоэффективные наборы с двузонным счетчиком электроэнергии и услугой быстрой установки "под ключ".

Кому подавать показания

Показания можно подать и ОСР, и поставщику. Поставщик передаст их ОСР. Именно оператор ведет подсчет потребленной электроэнергии. Но если данные клиент передает на сайте поставщика, то сразу в личному кабинете может увидеть сумму к оплате, не ждать платежку и быстро заплатить за свет онлайн.

Кстати, если вы хотите упростить общение с поставщиком: следите за новостями на его сайте, установите его мобильное приложение или используйте чат-бот. К примеру, в YASNO подать показания и оплатить счет без комиссии можно за считанные секунды, с помощью чат-бота YASNO Online в Viber, мобильного приложения или личного кабинета на сайте поставщика.







