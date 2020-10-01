Вахтанг Кикабидзе идёт на выборы первым номером в партии Саакашвили

Партия Саакашвили "запрыгнула в последний вагон" при регистрации на выборах. Но зато с каким багажом!

Центральная избирательная комиссия Грузии завершила в четверг процедуру регистрации субъектов парламентских выборов, назначенных на 31 жовтня.Лише за три минуты до окончания срока подачи партийных списков свой подала в ЦИК оппозиционная партия "Единое национальное движение" (ЕНД), основателем и неформальным лидером которой является бывший президент Грузии Михеил Саакашвили.Як заявила журналистам одна из лидеров партии Тина Бокучава, первым номером в партийном списке ЕНД назван популярный артист и эстрадный певец Вахтанг Кикабидзе. "Это наш общий выбор, поскольку Кикабидзе является символом патриотизма и неподкупности", - сказала Бокучава .Ранее Кикабидзе ни проявлял политической партийной активности. После августовских событий 2008 года Кикабидзе отказался выступать в Росии.Загалом, по данным ЦИК, заявку на участие в выборах подали 58 политических партий и два предвыборные блоки.

Источник: Интерфакс-Украина