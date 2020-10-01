Кравчук сказал, что Фокина уволили из ТКГ за несовместимую с государственной позицию

Витольда Фокина уволили из Трехсторонней контактной группы за высказанные им слова о том, что он не видит в Донбассе признаков войны с Россией. Они идут вразрез с позицией государства.

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины (1991-1994) Леонид Кравчук заявляет, что позиция отстраненного от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации Витольда Фокина о войне РФ и Украины противоречит государственной политике, что для должности, которую он занимал, было недопустимо.

"Его (Фокина – ИФ) заявление на комитете о том, что он не видит войны между Россией и Украиной, я осуждаю, як неправильное, которое противоречит государственной политике Украины, и не только Украины. Такой позиции - про войну России против Украины - придерживаются в международных организациях", - сказал Кравчук в эфире телеканала "Украина 24" в четверг, передает Интерфакс-Украина.

Он сказал, что представитель Украины в ТКГ должен придерживаться именно позиции государства, и "свободная трактовка тут недопустима".

Как сообщалось, первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Фокин на заседании парламентского комитета по вопросам государственной власти во вторник сказал: "Что касается войны. Я не политик. Сделать какое-то определение этого я не могу, поскольку ни одного подтверждения, что там ведётся война России против Украины, я не видел". По его словам, против вооруженных сил Украины на Донбассе действуют "боевики и наёмники из почти 30 стран мира".

Отвечая на вопросы членов комитета, Фокин сообщил, что за последние шесть лет он не был в зоне боевых действий на Донбассе.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский вывел Фокина из состава делегации Украины в ТКГ и освободил от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации.

Что любопытно, ранее Фокин утверждал, что ни разу не встречался с президентом Зеленским, а Кравчук - что им была неизвестна позиция Фикина в отношении России. Напрашиваются вопросы: чем руководствовались при назначении, а представителями ТКГ становятся совершенно случайные люди, чьё мировоззрение далеко от патриотического.