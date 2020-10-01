По делу нацгвардейца Виталия Маркива назначены новые экспертизы

Украина продолжает добиваться пересмотра приговора нацгвардейцу Виталию Маркиву, которого обвинили в убийстве журналиста во время боевых действий на горе Карачун в Донецкой области в 2014 году. Есть основания считать, что переводчик неправильно интерпретировал слова Маркива, и они стали основанием для обвинения.

Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что Апелляционный суд в Милане назначил дополнительные экспертизы по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Об этом в четверг, 1 октября, сообщает пресс-служба МВД Украины.

"Адвокаты с нашей стороны свои позиции заявили, назначена дополнительная экспертиза. Сторона обвинения пытается интерпретировать косвенные слова Маркива с прослушивания в тюрьме. Будто было сказано "убили журналиста", а пытаются интерпретировать как бы "я убил", - передает пресс-служба МВД слова Авакова.

Министр уточнил, что украинская сторона передала суду весь пакет экспертиз.

"Мы провели эксперимент в тот же период, когда погибли Миронов и Роккелли. Настаиваем, что автомат не может стрелять на 1500 м и при этом убивать прицельно. И Роккелли и Миронов не были в прямой видимости. Хотим, чтобы также привлекли записи, которые предоставил Ригалон, там видно и слышно стрельбу, которая проходила в 200 м, а не со стороны горы Карачун", - сказал Аваков.

"Кроме того, мы нашли записку в кармане Миронова, где он переписывался с пресс-секретарем "ДНР" Хорошевой. Они договаривались с ней о встрече с Гиркиним. Поэтому мы не исключаем мнение, что это была провокация - отправить иностранцев под огонь, а потом всю вину возложить на Украину", - добавил министр.

Он также напомнил, что Украина неоднократно официально приглашала итальянскую сторону приехать на место событий, однако никто ни разу не приехал.

"На мой взгляд, это нарушает право на защиту, и решение суда первой инстанции было вынесено на эмоциях", - отметил министр.

Кроме того, Аваков сообщил, что в среду, 30 сентября, состоялась пресс-конференция родственников погибшего Андрея Миронова. Они недовольны приговором Маркива и считают его недействительным.

Следующее заседание апелляционного суда назначено на 15 и 23 октября.

Суд повторно прослушает показания Маркива

Как сообщалось, 12 июня итальянский суд приговорил нацгвардейца Маркива к 24 годам тюрьмы за якобы убийство итальянского фотографа на Донбассе.