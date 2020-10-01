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Политика / Россия
Вчера, 20:47
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Ключевые участники строительства Керченского моста попали под санкции ЕС

Группе ключевых российских компаний, которые принимали участие в строительстве Керченского моста, закрыли доступ в ЕС. Также под санкции попали два физических лица.

Совет ЕС внес в санкционный список двух граждан России и четыре российские компании, причастные к строительству железнодорожной части Крымского моста. Об этом в четверг, 1 октября, передает Корреспондент со ссылкой на постановление Совета ЕС, опубликованное в официальном журнале Евросоюза.
В список ЕС внесены компании Ленпромтранспроект, АО Дирекция по строительству железной дороги Беркакит Томмот Якутск, Крымская железная дорога, Крымская первая страховая компания.
В санкционный список также включены руководивший строительством заместитель директора компании Стройгазмонтаж Леонид Рыженькин и генеральный директор АО ТК Гранд сервис экспресс Александр Ганов.
Всем фигурантам списка запрещен доступ на территорию ЕС, их активы в европейских банках в случае обнаружения подлежат замораживанию. Европейскому бизнесу также запрещено вести дела с внесенными в список компаниями.
"Строительство моста и железнодорожных путей и соединение их с транспортной инфраструктурой полуострова позволили России консолидировать контроль над аннексированными Крымом, продолжив его изоляцию от Украины", - говорится в решении ЕС.
Как сообщалось, послы стран Евросоюза в понедельник, 28 сентября, согласовали санкции против России за строительство Керченского моста.
Напомним, в ЕС продлили персональные антироссийские санкции на полгода. При этом сообщалось, что в санкционный список будут добавлены еще 15 человек и несколько организаций, причастных к строительству Керченского моста.

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