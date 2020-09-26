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26-09-2020, 20:00
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Хотите услышать волшебные песни Вселенной - познакомьтесь с сонификацией

Сонификация - это процесс, который переводит данные в звук, и новый проект впервые открывает слушателям центр Млечного Пути как музыку. Свет от объектов воспринимается как высокие и низкие звуки, а в результате их воспроизведения получается волшебная музыка. Послушать её можно на сайте Чандра.

Звезды и компактные источники преобразуются в отдельные ноты, в то время как расширенные облака газа и пыли создают развивающийся гул. Крещендо происходит, когда мы достигаем яркой области. Именно здесь находится сверхмассивная черная дыра с массой 4 миллиона солнечных в центре Галактики, известная как Стрелец A* (А-звезда), и где облака газа и пыли самые яркие.

Пользователи могут прослушивать данные из этого региона, примерно 400 световых лет в поперечнике, либо в виде «одиночек» из рентгеновской обсерватории НАСА Чандра, космического телескопа Хаббла и космического телескопа Спитцера, либо вместе, как ансамбль, в котором каждый телескоп играет на разных инструментах.

Каждое изображение показывает различные явления, происходящие в этом регионе примерно в 26 000 световых лет от Земли. Изображение Хаббла показывает энергетические области, где рождаются звезды, в то время как инфракрасные данные Спитцера показывают светящиеся облака пыли, содержащие сложные структуры. Рентгеновские лучи от Чандры показывают газ, нагретый до миллионов градусов в результате звездных взрывов и истечения из Стрельца A*.

А все вместе - это совершенно фантастические звуки и невероятно красивая музыка.

Больше можно послушать вот тут.

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