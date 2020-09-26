Золото за лучший прыжок сезона: "Бриллиантовую лигу" выиграла украинка

Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук победила на последнем этапе "Бриллиантовой лиги" в 2020 году, прошедшей в Берлине, передает УНН.

После первых пяти прыжков украинка занимала второе место, ее лучший показатель — 6,79 метра, в решающей попытке также отобрались Хадди Санья (6,85 м) и Эссе Брюм (6,71 м). Другие атлетики не допрыгнули даже до отметки 6,50 м.

В финале Марина смогла показать свой максимум — она выполнила прыжок на 6,91 метра. Это второй лучший результат в карьере (всего 2 сантиметра от личного рекорда) и лучший прыжок в сезоне.

Отметим, что второе место заняла представительница Нигерии Эсе Брума, третьей завершила турнир шведка Хадда Санья.







