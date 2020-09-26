Украинский Оскаровский комитет выбрал фильм-претендент на "Оскар": это - "Атлантида"

Украинский Оскаровский комитет выбрал фильм Валентина Васяновича "Атлантида" как национального претендента на премию "Оскар" в категории "Международный полнометражный фильм". Об этом сообщает Украинский Оскаровский комитет.

"Украинский Оскаровский комитет выбрал фильм-кандидата, который будет представлять Украину на 93-й премии "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Международный полнометражный фильм". Атлантида, реж. Валентин Васянович, Украина, 106 мин." - говорится в сообщении.

Указано, что "события фильма разворачиваются в 2025 году, после будущей победы Украины в войне с Россией". "Оккупированный Донбасс возвращен в состав страны, но его территории признаны непригодными для проживания. Однако на фоне опустошения рождается новая любовь", - добавили в Комитете.

Все роли в фильме сыграли непрофессиональные актеры. Исполнители - бывший разведчик, волонтер благотворительного фонда "Вернись живым" Андрей Римарук, парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк. Съемки фильма проходили в Мариуполе и Киеве.

Мировая премьера "Атлантиды" состоялась на Венецианском кинофестивале в секции "Горизонты". Там фильм получил историческую для Украины победу. За последний год лента получила широкий международный успех - фильм показали более чем на 50 фестивалях, где кроме Венецианской победы, он получил еще четыре Гран-при, картину приобрел HBO Eastern Europe и дистрибьюторы трех европейских стран. Кроме того, лента вошла в лонг-лист премии Европейской киноакадемии.

В широкий украинский прокат лента выйдет 5 ноября.

93-я церемония вручения премии "Оскар" за достижения в области кинематографа 2020 года состоится 25 апреля 2021 в Лос-Анджелесе.







